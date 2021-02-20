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Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel
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Survivor yarışmasında aşkları başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çifti önceki gün Akmerkez’deydi.

Çift, kar tatili için Uludağ’a gideceklerini söyledi. Yağcı, Nisa Bölükbaşı’nın isteği üzerine eski sevgilisinin adı yazan dövmesini sildireceğini söyledi: “Nisa kıskanç biri. O istediği için sildireceğim. Ayrıca bir ilişkide kıskançlık yoksa, o zaman bir sıkıntı vardır. Kıskanılmak güzel bir şey.”
Yağcı ayrıca yeni çıkacak şarkısının sosyal medyada eleştirilmesi hakkında “Eleştirilmesini anlıyorum ve ona göre de ders çıkarıyorum. Bir kesim de konuşulmak için beni eleştirdi. Onları da biliyorum” dedi. 

Barış Murat Yağcı: Nisa kıskançtır fakat kıskanılmak da güzel

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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