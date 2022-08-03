Barış Murat Yağcı Alman sevgilisi ile görüntülendi

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HELAL OLSUN SİZE!

Barış Murat Yağcı önceki akşam Alman sevgilisi Laura Celine ile Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Muhabirleri görünce şaşıran Yağcı, “Size

yakalanmamak için arka sokaklardan yürümeyi tercih ettik. Helal olsun size, burada da yakaladınız!” diyerek güldü. Oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soru üzerine “Görüştüğüm birkaç proje var, bakalım hayırlısı” dedi. (Sayit DURMAZ)

24. YILLARINI KUTLADI

Şoray Uzun önceki gün sosyal medya hesabından eşi Elçin Uzun’la bir selfie’sini paylaştı.

Ünlü oyuncu, pozlarının altına “24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla” notunu yazdı.

TATİLE DEVAM

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Tuğrul Tülek önceki akşam bir arkadaşıyla Cihangir’de görüntülendi.

Oyuncu, “Tatilden yeni geldim. Ama Gökova’ya geri gidip tatilime tüm hızıyla devam edeceğim. Zaten sonrasında da setimiz başlayacak” dedi. (Sayit DURMAZ)

KONUŞMASI YASAK

Geçtiğimiz günlerde dizi setinde kaza geçirdiği iddia edilen Songül Öden, önceki gün yetişmeye çalıştığı bir toplantı öncesi Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarına poz verip “Arkadaşlar beni utandırmayın böyle” diyen Öden, şu sıralar iki ayrı dizi projesi için çalıştığını söylerken, yaz planlarıyla ilgili sorular üzerine “Ben tatil yapamıyorum çünkü çalışıyorum. Olsun halimden memnunum ve çalışmayı seviyorum” dedi. Öden, sette geçirdiği kazayla ilgili soru sorulmasına fırsat vermeden, “Yapımcıların konuşma yasağı var, lütfen konuşamam. Şimdi toplantım var ona yetişmem lazım” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

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GENİŞ BİR AİLEMİZ VAR

Alişan önceki gün oğlu Burak ve yeğeni Ceylan ile Etiler Akmerkez’de alışveriş yaptı.

Şarkıcı, Bodrum’dan ev tuttuğunu ve sık sık oraya gittiklerini ifade etti. Alişan, yeni aldığı arabasıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Geniş bir aileye sahibim çok şükür. Ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum anca sığıyoruz.” (Behlül AYDIN)