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Barış Manço’nun kardeşi vefat etti
MERHUM sanatçı Barış Manço’nun pankreas kanseri tedavisi gören kardeşi Savaş Manço, yaşadığı Belçika’nın Liége şehrinde hayatını kaybetti.
Sanatçının müzisyen oğlu Doğukan Manço, 75 yaşında vefat eden amcasının acılı haberini Twitter hesabından duyurdu.
Manço’nun cenazesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle özel izinle Türkiye’ye getirilecek; vasiyeti üzerine de İstanbul, Kanlıca’daki aile mezarlığına defnedilecek.
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