Barış Arduç yeni imajıyla Instagram'a damga vurdu - Gupse Özay'ın sevgilisi Barış Arduç kimdir?

En son Çukur dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Barış Arduç, sessizliğini bozdu. Arduç, Instagram hesabı üzerinden yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Arduç'un "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştüğü paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.





Barış Arduç kimdir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğdu. Aslen Arnavut olan Barış Arduç'un anne tarafı Artvinli. İlkokulda Sakarya’da halalarıyla yaşamaya başladı. Bir süre Gölcük ve Bolu’da yaşadıktan sonra lise 2’de son olarak İstanbul’a yerleşti.



Üniversitede tercih yaparken spor akademisi vardı, Kayseri’yi kazandı ancak adapte olamayınca bıraktı. Bu sürede konservatuvar fikrini değerlendirmeyi düşünürken Ayla Algan’la tanışıp oyunculuğa başladı.



İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.



Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Şubat 2019'da Arduç, Bahadır İnce'nin yönettiği drama dizisi Kuzgun'da başrol oynadı. 20 yıl boyunca uzaklaştıktan sonra intikam için geri dönen bir adamın hikâyesini tasvir etti. 12 Mart 2020'de Arduç'un Aras Bulut İynemli'nin oynadığı drama dizisi Çukur'da rol aldığı doğrulandı. Diziye 3. sezonunda katılan Arduç, ana karakterin düşmanının küçük kardeşi Arik Böke Erdenet rolünü oynuyor.

Barış Arduç uzun bir süredir Deliha adlı sinema filminde tanıştığı Gupse Özay ile birliktelik yaşıyor.