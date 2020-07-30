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Haber Giriş: 30.07.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Barış Arduç ve Gupse Özay Çeşme'de evlendi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Barış Arduç ve Gupse Özay Çeşme'de evlendi
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6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme’de kıyılan nikâhla evlendi. Çift, gelecek yıl düğün yapacaklarını söyledi.

6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan
nikâhla evlendi. Çiftin, yakın 2 arkadaşı şahit ve tek davetli olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. İkili, “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

3 yıl önce teklif etmiştim

Barış Arduç, evlenme teklifini üç yıl önce yaptığını söyledi: “Doğru zaman bugünmüş.” Gupse Özay’sa düğün seven bir çift olmadıklarını belirtti ve ekledi: “Onun dizisi biterken, benim filmim başlıyordu. Bir türlü vakti ayarlayamamıştık. Birbirimize hediye almadık. Yarın (bugün) doğum günüm onu bile geçiştirecek.” m 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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