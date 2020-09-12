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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:19 | Son Güncelleme:

Barış Arduç: Çocuk istiyoruz

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Barış Arduç: Çocuk istiyoruz
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Gupse Özay’la 6 yıllık birlikteliğini geçen temmuzda nikâh masasına taşıyan Barış Arduç, önceki gün Etiler trafiğinde görüntülendi.

“Tatil bitti, işe döndük” diyen oyuncu, “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna, “Çok iyi. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmayı da sevdim biraz. Hayatı paylaşmaya yeni başlıyor olsak, sürprizleri olabilirdi ama biz zaten 6 yıldır hayatı paylaşıyoruz” yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, Gupse Özay’ın hamile olduğu haberleri için de şöyle dedi: “Çok istiyoruz. Niyetimiz de var. Olursa, keyifle paylaşırız sizinle haberini. Ama şu an öyle bir durum yok.”

Barış Arduç: Çocuk istiyoruz


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