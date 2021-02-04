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Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz!

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Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz!
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Geçtiğimiz temmuz ayında Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç evliliklerine dair sorulara cevap verdi.

Barış Arduç ile Gupse Özay, 2014’te ‘Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlamış, Temmuz 2020’de mutluluğa imza atmıştı.

Barış Arduç önceki gün Levent’teydi. 13.00’te geldiği menajerlik şirketinden akşam 22.00’de ayrıldı. Oyuncu, evliliğine dair sorulara şu yanıtı verdi:

Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz

“Gayet güzel gidiyor. Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. Kısmet nasip. Önce işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz gerçekleşir inşallah.”

FARKLI PROJE İSTİYOR
En son Çukur dizisinde Arık Böke karakterine hayat veren Arduç “Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Önceki gibi psikopat bir rol değil” ifadelerini kullandı.

Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz

Oyuncu, eşinin yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını söyledi: “Gupse'nin keyfi yerinde. Evde yazıp çiziyor.”

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