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Barış Arduç babalığı anlattı: Kızımı reklamda oynatmam!

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#Barış Arduç#Gupse Özay#Jan Asya Arduç
Barış Arduç babalığı anlattı: Kızımı reklamda oynatmam
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 08:00

Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya’yı geçen eylül ayında kucaklarına almıştı. Önceki gün Levent’te görüntülenen Arduç, babalık heyecanını anlattı, bebeğiyle ilgili soruları yanıtladı.

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ALTINI HEP BEN DEĞİŞTİRİYORUM

“Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum.”

DÜNYANIN EN TUHAF HİSSİ

“Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi. Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi.”

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GÜZEL BİR MELEZ OLACAK

“Kızımız çok hızlı büyüyor. ‘Yürüyeceğini hissettiğiniz anda beni arayın, setten atlayıp geleceğim’ diyorum. O anı kaçırmak istemiyorum. Önceden annesine benziyordu, bana dönmeye başladı. Galiba güzel bir melez olacak.”

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Kızının fotoğrafını paylaşmayan Barış Arduç, “Nazara inanıyor musunuz?” sorusuna “Gerektiği miktarda inanıyoruz. Bu konuya dikkat ediyoruz ama sakınıp saklanıp deliye dönmek derecesinde değil” yanıtını verdi.

İNSAN BABA OLUNCA ANLIYOR

“İkinci çocuk nasip kısmet. O heyecanla insan istiyor ki beş tane daha evladı olsun. Ama çalışan insanlarız. Gereken ilgiyi veremedikten sonra daha fazla çocuk yapmanın ne manası var? Madden ve manen yüzde yüz katkı verebiliyorsak evlat sahibi olmalıyız. Çocuk oyuncağı olmadığı aşikâr bu işin. İnsan baba olunca anlıyor.”

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REKLAMDA OYNATMAM

 “Konu evladımsa, reklam, fiyat, ücret gibi konular benim sevdiğim işler değil. Sosyal sorumluluk dışındaki projelere dahil etmeyi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk işleri çocuğuma da güzel bir anı olur.”

Barış Arduç babalığı anlattı: Kızımı reklamda oynatmam

‘JAN’ DİYORUM, TINISI GÜZEL

“Jan ve Asya isimlerine Gupse’yle birlikte karar verdik. Kültürüne sahip çıkmayı çok önemsiyorum. ‘Jan’ ismini Gupse’nin Çerkez soyunu yaşatmak için koyduk. Asya da benim sevdiğim bir isimdi. Ben artık ‘Jan’ diyorum. Tınısı güzel, kızımıza da yakıştığını düşünüyorum.”

 

 

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#Barış Arduç#Gupse Özay#Jan Asya Arduç

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