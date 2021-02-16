Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı - Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi kim?

'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya kaybeden Barbaros Yoloğlu, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Herkes bu paylaşım ile cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu'dan yeni bir açıklama geldi. 26 yaşındaki başarılı şef, yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Yeni bir açıklama yapan Barbaros Yoloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tartışmalara bir son vererek söylemek isterim ki kız arkadaşım benim gökkuşağım. Hayatımı renklendiren yüzüme gülümseme konduran en yağmurlu günler sonrasında ışığıyla renk saçan. Sizin hayatınızın gökkuşağı ne ise kıymetini bilin ve bence tüm renkleri sevin.En yakın zamanda rengarenk bir yemek yapacağım size, hayatın farklılıkların birlikte ne kadar uyum içinde olduğunu gösteren. Ne kadar güzel olduğunu konuşuruz çünkü yemeğe bile lezzetini veren sevgidir."

KIZ ARKADAŞINDAN DESTEK GELDİ

Barbaros Yoloğlu'nun açıklamasının ardından kız arkadaşı Şule İdil Aydın da benzer bir yaparak sevgilisinin açıklamasını paylaştı. Yoloğlu ise sevgilisinin paylaşımına kalp koyarak desteğini belli etti.

1994 doğumlu olan Şule İdil Aydın, enstrüman sanatçısı. Aralarının da ünlü isimlerin de bulunduğu sanatçılarla çalışan Şule İdil Aydın, flüt, piyano, viyolonsel çalışıyor.