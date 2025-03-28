Barakadan bozma bir evde büyümüştü... Dünyanın en zenginiyle evleniyor... Öyle bir düğün olacak ki Diana görse kıskanırdı!

Haberin Devamı

İşte şimdi bu konunun meraklıları tam da böyle bir olaya tanıklık etmeye hazırlanıyor... Dünyanın en zengin insanlarından biri ikinci evliliğini yapmak üzere... Aslında kısıtlı maddi olanaklara sahip bir aileden gelen ama sonradan hem çabası hem de eski kocası sayesinde kendi servetini oluşturan nişanlısıyla hayatını birleştirecek bu milyarder.

Tarihi henüz belli olmayan düğün daha şimdiden merak konusu... Söylentilere göre bu milyarder iş insanı evlilik töreni için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Hatta gelin adayının ağabeyine bakılırsa bu düğün tıpkı yıllar önce Prens Charles ile Diana Spencer'ın evlendiği tören gibi olacak. Ağabeye göre kız kardeşiyle eniştesinin evlilik töreni "yüzyılın düğünü" olarak tarihe geçecek

Haberin Devamı

DÜĞÜN HAKKINDA İDDİALI KONUŞTU

Eğer bu konuyu takip ediyorsanız milyarder iş insanı Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'in yaklaşan düğününden söz ettiğimizi anladınız zaten.

Çiftin nişan dönemi uzadıkça Bezos ile Sanchez'in düğün töreni hakkındaki söylentiler de artmaya başladı iyice. Çiftin bu yılın başında, ünlülerin kayak tatili merkezi Aspen'de eveneceği bile söylendi. Jeff Bezos bu iddiaları yalanladı ama görünüşe göre düğün için geri sayım gerçekten de hızlandı.

Bezos ile Sanchez'in düğününe dair yeni bir iddia da gelinin ağabeyinden geldi.

Lauren Sanchez'in ağabeyi Paul Sanchez, TMZ adlı internet sitesine konuştu. Kardeşini gelin etmeye hazırlanan Paul "Sanırım bu düğün Prenses Diana'nın düğünü gibi olacak. Büyük, gösterişli ve eğlenceli" dedi.

Her ne kadar düğünün yerini ve tam tarihini bilmediğini ileri sürse de Paul Sanchez'in beklentisi düğünün harika bir olay olacağı.

Bu arada onun anlattığına göre Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, düğüne davet edecekleri konuklarından, kendilerine hediye almak yerine hayır kurumlarına bağış yapmalarını isteyecek.

Haberin Devamı

İngiliz basınına göre Bezos ile Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde hayatlarını birleştirecek. Hatta törenin, Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki Koru adlı süper yatında gerçekleşeceği bile söyleniyor.

Fakat başka kaynaklara göre düğün Koru yatında değil Venedik'tkeki kurallar gereği karada, kentin en romantik noktalarından birinde olacak. Bu kaynaklar "Ne kadar çok paranız olursa olsun, Venedik'te bir yatta düğün yapmanız mümkün değil" diye konuştu.

HAZİRAN AYININ SONLARINDA OLABİLİR

Bu arada yine İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre Venedik'in en popüler otelleri arasında yer alan Gritti Palace ve Aman Venice de 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında tamamen rezerve edilmiş durumda.

Haberin Devamı

Bir söylenti de düğünün bu iki otelden birinde yapılacağı. Bezos ile Sanchez'in konuklarının da buralarda konaklayacağı.

Bu arada gösteri dünyasının ünlülerinin de Bezos ile Sanchez'in düğününe davet edilmek için birbirleriyle yarıştığı da iddialar arasında.

Tabii ki düğünün konuğu olacak ünlülerin isimleri de kulaktan kulağa yayılıyor. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Oprah Winfrey, Anna Wintour, Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, Barbra Streisand, Ürdün Kraliçesi Rania düğün konuğu olarak ismi geçenler arasında.

YÜZYILIN DÜĞÜNÜ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Yine Lauren Sanchez'in ağabeyi Paul'un sözlerine dönersek... Onun iddiasına göre kız kardeşi ile eniştesinin düğünü tıpkı Dana ile Charles'ın düğünü gibi yakın tarihin en büyük olaylarından birine dönüşecek.

Haberin Devamı

Diana Spencer ile o sırada veliaht prens olan Charles'ın düğünü 29 Temmuz 1981'de Londra'daki St Paul Katedrali'nde gerçekleşti. Törenin konukları bir yana o dönemin, zamanımıza göre kısıtlı olan iletişim olanaklarına rağmen dünya çapında 750 milyon kişi tarafından da izlendi düğün. Diana o törende David ve Elizabeth Emanuel imzalı bir gelinlik giydi.

Başında da aile tacı vardı. Düğün ve özellikle de Diana'nın gelinliği o kadar konuşuldu ki o süreçte evlenen bütün genç kızlar onunkine benzer gelinlikler tercih etti.

EVLİLİK ANLAŞMASI DA TAMAM: Bu arada söylenenlere göre Jeff Bezos'un düğün için bunca beklemesinin nedeni Sanchez ile bir evlilik aNlaşması imzalamak istemesiydi. Bezos, ilk evliliğini Mackenzie Scott Tuttle ile yapmıştı. Çift, 2019 yılında boşandı. O dönemde evlilik anlaşması yapmadıkları için de bu boşanma Bezos'a 38 milyar dolara mal olmuştu. Yani boşandığı eşine hatırı sayılır bir tazminat ödemişti iş insanı. Bu deneyimin ardından Jeff Bezos, bu kez işi garantiye alıp Lauren Sanchez ile evlilik anlaşması imzalamaya karar verdi. Söylenenlere göre bu anlaşma işi de tamamlandı.





ONUN DA KENDİ SERVETİ VAR: Ama diğer yandan Lauren Sanchez'in de kendine ait bir serveti var. Eski bir gazeteci olan ve halen yazdığı kitaplarla konuşulan Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi var.

Haberin Devamı





BEZOS İLE ESKİ EŞİ SAYESİNDE TANIŞTI

Lauren Sanchez daha önce Hollywood'un önde gelen yetenek ajanlarından Patrick Whitesell ile evliydi. Onlar da tıpkı Jeff Bezos ve Mackenzie Scott gibi 2019 yılında boşandı. Zaten bu iki boşanma da birbiriyle bağlantılı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliği bundan beş yıl önce başladı. Çift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrılmaz hale geldi. O ilk dönemde ilişkilerini gözlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aşk yaşadığı, 2019 yılında gözler önüne serildi.

Bu ilişkinin böylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya başladığında eski eşi MacKenzie Scott, boşanma sürecini henüz tamamlamamış olması. O sırada Lauren Sanchez de sonradan boşandığı kocası Patrick Whitesell'e Bezos ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı.

İşin bir başka ilginç yanı daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eşi Patrick Whitesell, arkadaştı. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocası Whitesell tanıştırdı. O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.

ŞİMDİ MALİKANELERDE YAŞIYOR AMA TEK KATLI BİR EVDE BÜYÜDÜ: Son bir not daha... Yıllar içinde kendine ait bir servet edinen şimdi de dünyanın en zengin insanlarından biriyle evlenmeye hazırlanan Sanchez, gayet mütevazı bir ortamda doğup büyüdü. New Mexico'nun Albuquerque kentinde tek katlı bir evde büyüyen Sanchez, geçtiğimiz haftalarda oraya bir ziyaret yaptı. Lauren Sanchez, o ziyaret sırasında çocukluğunun geçtiği evin önünde babasıyla birlikte çektirdiği bir pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.