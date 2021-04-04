MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBanu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
GeriMagazin Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
DHA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın bu sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Onur Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Akay, Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiğini ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığını açıkladı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi