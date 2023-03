12 yaşında annesiz kaldı, sinemaya kaçak girip film izledi: O şimdi ünlü bir oyuncu!

Haberin Devamı

YETİŞME KOŞULLARINA BAKILIRSA İMKÂNSIZI BAŞARDI

İşte bunun son örneklerinden biri de son dönemde gündemin ilk sıralarında. Başlayan ödül sezonuna damgasını vuran ve noktayı da Oscar ile koyması beklenen bu ünlünün gerçekten çok zor bir hayatı olmuş çocukluğunda. Babasını hiç tanımaması bir yana annesini de henüz 12 yaşındayken kaybetti. Hem kendisi hem kardeşi tam 13 farklı bakımevinde büyüdü.

Öğrenciliği de çok rahat geçmedi. Kurallara uymayan davranışları yüzünden okuldan bile atıldı. Kısaca özetlemek gerekirse, yıllar önce hiç kimse onun bugünkü gibi bir kariyeri olacağını aklından bile geçirmezdi. Ama o yetişme koşullarına bakılırsa imkansızı başardı ve günümüzün en yetenekli ve başarılı genç kuşak yıldızlarından biri haline geldi.

ZORLUKLARLA DOLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Kimden mi söz ediyoruz?Bu yılın ödül sezonuna damgasını vuran The Banshees of Inisherin adlı filmin yıldızlarından biri bu deminden beri sözünü ettiğimiz kişi. Ama ilk anda akla geldiği gibi Colin Farrell değil. Onun filmdeki ekip arkadaşı Barry Keoghan.

30 yaşındaki Barry Keoghan, filmdeki performansıyla İngiltere'nin Oscar'ı olarak nitelendirilen BAFTA'yı en iyi yardımc erkek oyuncu dalında kazandı. Şimdi herkes önümüzdeki günlerde yapılacak olan Oscar töreninde de onun aynı ödülü bir kez daha kucaklayacağına kesin gözüyle bakıyor. Barry Keoghan'ın bu kadar öne çıkmasının tek nedeni, sadece oyunculuk konusunda sergilediği başarı değil. Onun acılarla dolu ve tıpkı Charles Dickens romanlarını andıran çocukluğu.





HAYATININ EN KÖTÜ GÜNÜ: Barry Keoghan, annesini kaybettiği günü 'hayatının en kötü günü' olarak nitelendirdi. Ama bu zorlukların onu güçlü bir biri haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

Barry Keoghan ile kardeşi Eric, babalarını doğru dürüst tanımadan anneleri tarafından büyütüldü.Ama sadece belli bir yaşa kadar! Çünkü iki kardeş annelerini erken kaybetti. Yaşadıkları zorluklar yüzünden Barry ve Eric hayatlarının çeşitli dönemlerinde 13 farklı bakımevinde büyümek zorunda kaldı.

Bir gün teyzesi ve büyükannesi, annelerinin aşırı dozda uyuşturucu yüzünden hayata veda ettiği haberini verdiğinde ise kelimenin tam anlamıyla dünya başlarına yıkıldı. Barry Keoghan o sırada henüz 12 yaşındaydı. Genç oyuncu Joe adlı yayın organına verdiği röportajda o günü "hayatının en kötü günü" olarak nitelendirdi. Fakat sonra da şu sözleri ekledi: "Ama bu deneyim sonuç olarak beni daha güçlü bir insan haline getirdi."

Barry ve kardeşi Eric, annelerini çok erken kaybetti. Odönem Barry Keoghan yaşındaydı.





BOKSÖR YA DA FUTBOLCU OLMAYI İSTİYORDU

Keoghan, bu zor süreçte en büyük desteği kendisinden daha küçük olan kardeşi Eric sayesinde aştığını saklamadı o röportajda. Bu trajik olaylar iki kardeşi birbirine çok yaklaştırdı. Keoghan, büyüme çağlarında boksör ya da futbolcu olmayı hayal ediyordu. Bu arada uzaktan kuzeni olan İrlandalı futbolcu Frank Stapleton'ın da Maçhnester United ve Arsenal futbol takımlarında bir dönem oynadığını hatırlatalım.

KAÇAK OLARAK SİNEMAYA GİRER VE FİLM İZLERDİ

Keoghan'ın öğrencilik yıllarında da okulda çok iyi bir ünü yoktu. Bir dolandırıcı ve düzenbaz olarak anılıyordu. Hatta Dublin'deki O'Connel Okulu'nda öğrenciyken okuldan atıldı. Ayrıca o dönemde yaşadığı bölgedeki sinemalara biletsiz olarak giziice girer ve film izlerdi. Fakat yıllar sonra oynadığı bir filmin gizlice girdiği o sinemalardan birinde gala yapacağını o dönemde elbette bilmiyordu.

Onun kaçak olarak film izlemesi sinemaya olan ilgisinin de kaynağı oldu. 2011 yılında bir İrlanda yapımı olan Between The Canals'ta oynamak için başvurdu ve oyunculuğa başladı.O yapım için oyucu arandığına dair ilanı da bir yerel dükkanın vitrininde görmüştü. 18 yaşında Fair City adlı bir pembe dizide kamera karşısına geçti. Ama ondan önce The Factory'de oyunculuk eğitimi aldı.

YETİŞTİĞİ BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÇOCUKLARA VE KENDİ OĞLUNA ADADI

Barry Keoghan, en büyük çıkışını ise George Kills karakterini canlandırdığı yine çok konuşulan ödüllü bir film olan Dunkirk ile yaptı. Onun ardından da The Batman, Eternals, American Animals adlı filmlerin yanı sıra Çernobil adlı dizide rol aldı.

18 Ekim 1992'de İrlanda'da Dublin yakınlarındaki Summerhill'de dünyaya gözlerini açan Keoghan, BAFTA ödül töreninde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandığında da geçmişini gözler örüne seren bir konuşma yaptı. Önce filmdeki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden oyuncu sonra da oğlu Brando'ya seslendi: "Bunu sadece oğlum Brando için istiyorum. Annem ve ayrıca geldiğim bölgeden bir şey olmayı hayal eden çocuklar için. Bu sizin için."

AĞUSTOS AYINDA BİR BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ: Keoghan ile Sandro, geçen yıl ağustos ayında Sandro adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu.

Keoghan, kazandığı BAFTA ödülü için evinin duvarında asılı olan annesinin fotoğrafının altında yer hazırladığını da sözlerine ekledi.Alyson Sandro ile hayatını paylaşan oyuncu geçen ağustos ayında Brando adını verdikleri bir erkek bebeğin babası oldu.