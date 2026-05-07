Bankadaki milyonlarını saymaya kendi ömrü bile yetmez… ‘Çocuklarım benden miras beklemesin, çalışıp kendileri kazansın’

74 yaşındaki müzisyen, bir çocuğa “çalışmak zorunda değilsin” demenin ona yapılabilecek en kötü şey olduğuna inandığını söylüyor.

Müzik dünyasının sevilen yıldızı Sting, çocuklarına ne kadar para bırakacağı konusunda oldukça açık sözlü davranıyor…

"CBS Sunday Morning" ile yaptığı son röportajında, 74 yaşındaki müzisyen miras konusundaki felsefesinden bahsetti ve "bir çocuğa yapabileceğiniz en kötü şey ona 'Çalışmak zorunda değilsin' demektir" diye düşündüğünü belirtti.

"Bunun bir tür istismar olduğunu düşünüyorum ve umarım asla suçlu olmam" diyen Sting "Çocuklarımın hepsi bu olağanüstü çalışma ahlakıyla kutsanmış durumda” sözleriyle bunun genetik de eğitim yoluyla da onlara geçmiş olabileceğini söyledi.

Ünlü şarkıcı çocuklarına “Ben sizin yaşam masraflarınızı, eğitim masraflarınızı karşıladım. Ayaklarınızda ayakkabı var. İşe gidin” dediğini söylüyor.

Sting bunu çocuklarına "zalimce" davranmak için değil, onlara "nezaket" göstermek ve "kendi yollarını bulacaklarına güvendiği" için yaptığını da sözlerine ekledi.

Ünlü müzisyen, 70'ler ve 80'lerin en başarılı gruplarından biri olan The Police'in solisti, basçısı ve şarkı yazarı olarak girdiği müzik dünyasında grubuyla birlikte beş stüdyo albümü yayınladı ve altı Grammy Ödülü kazandı; 2003 yılında da grup olarak Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildiler.

1985'te "The Dream of the Blue Turtles" adlı caz albümüyle solo kariyerine başlayan Sting, bağımsız bir sanatçı olarak başarılı bir kariyere imza attı ve 11 Grammy Ödülü, bir Altın Küre, bir Emmy Ödülü, bir Kennedy Center Onur Ödülü ve en iyi orijinal şarkı dalında dört Akademi Ödülü adaylığı kazandı.

Sting’in servetinin 550 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.

Ünlü şarkıcı parasını yaşarken harcamayı ve karısı Trudie Styler’la birlikte kurdukları vakıflar ve hayır işleri için harcamayı tercih ediyor.

Yıldız isim elbette çocuklarını tamamen yardımsız bırakmıyor; eğitimlerine ve ihtiyaç duyduklarında temel desteklere önem veriyor, ancak onların "miras konforuna" alışmalarını istemiyor.

Çocuklarının hayatta kendi başarılarını elde etmelerini ve paranın değerini çalışarak anlamalarını isteyen Sting hazır bir servetin, bir insanın üretkenliğini ve motivasyonunu öldürebileceğine inandığı için bunu yaptığını söylüyor.

Sting’in 1976–1984 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Frances Tomelty’den Joe ve Kate Sumner adında iki, 1992’den beri evli olduğu ikinci eşi Trudie Styler’dan da Mickey, Jake, Coco ve Luke adında dört olmak üzere toplamda 6 çocuğu var.