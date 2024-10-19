Ünlü oyuncunun içi yanıyor... Oğlum engelli... Bana ya da annesine bir şey olursa ne yapar!

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Bu ünlülerin çocukları da böyle bir ortamda büyüdükleri için anne ve babalarının bütün olanaklarından faydalanır. Bazı örnekler dışında da hepsi gayet sağlıklı ve 'genetik piyangoyu doğuştan kazandıkları için' fiziksel görünüş olarak güzel bir şekilde büyürler.

Ama bu konuda bazı istisnalar var elbette. Ünlülerin sahip oldukları bütün olanaklara rağmen değiştiremedikleri, sadece kabullenip üstesinden gelmeye çalıştıkları sağlık sorunları.

BÜYÜK OĞLUNDA MELEK ADAM SENDROMU' VAR

İşte bunlardan birinin örneğini ünlü oyuncu Colin Farrell sergiliyor.

Farrell'ın yaşadığı ilişkilerden iki tane erkek çocuğu bulunuyor. Biri model Kim Bordenave ile ilişkisinden dünyaya gelen 21 yaşındaki James Padraig, diğeri de oyuncu Alicja Bachleda-Curuś ile birlikteliğinden doğan 14 yaşındaki Henry Tadeusz.

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Colin Farrell'ın iki çocuğundan küçük olanı zaman zaman onunla birlikte film galalarına katılıyor, kırmızı halıda boy gösteriyor. Bütün yaşıtları gibi hayatını normal bir biçimde sürdürüyor.

Ama artık 21 yaşında bir yetişkin olan büyük oğlu James onun kadar şanslı değil. O nadir bir genetik bozukluk olan Melek Adam Sendromu'ndan (Angelman Syndrome) muzdarip.

Tedavisi olmayan bu sendromla dünyaya geldiği için de entelektüel ve fiziksel olarak belirgin bir gelişim bozukluğu gösteriyor James. Normal biçimde yürüyemiyor, rahatça konuşamıyor.

ONUN HASTALIĞI SAYESİNDE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN KURTULDU

48 yaşındaki İrlandalı oyuncu Colin Farrell, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda büyük oğlunun hastalığı, ilk bakışta olumsuz bir durum gibi görünse de bunun kendisinin hayatına çeki düzen verme konusunda ne kadar öğretici bir ayrıntı olduğunu anlattı.

İnsanlar, bazen oğlu James ile Colin Farrell'ı Los Angeles'ta birlikte gördüklerinde oyuncuya yaklaşıp çocuğunun ne sorunu olduğunu soruyor anlattığına göre. Farrell, belki benzer durumda olan birçok anne ve babayı rahatsız edecek bu soruya gayet soğukkanlı bir biçimde yaklaştığını gizlemiyor.

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Bu konuda "Bana bu soruyu soranlara her zaman neler olduğunu anlatırım. Belki bazı insanların duyguları böyle bir durumda incinebilir, ama benim değil. Yani eğer biri bana oğluma neler olduğunu sorarsa ben de onla her şeyi anlatırım" diye konuştu ünlü oyuncu.

Farrell, bu dünyada herkesin kendine özgü sorunları olduğunu sözlerine ekledi. Ama birçoğunun dışarıdan bakıldığında fark edilmediğini, herkesin gayet sağlıklı göründüğünü belirtti. Fakat oğluyla ilgili olarak, James bir odaya girdiğinde herkesin onda bir problem olduğunu hemen fark ettiğini söyledi.

James'in hastalığının tedavisi olmasa bile Colin Farrell, bu durumun kendi hayatını yoluna koyma ve düzenleme konusunda büyük katkısı olduğunu saklamadı.

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TASASIZ HAYATI BİTTİ, AKLI BAŞINA GELDİ

Anlattığına göre 2003 yılında Kim ile ilişkisinden James dünyaya gelinceye kadar tasasız bir hayat sürdü. Güzel kadınlar, su gibi akan alkol, sabahlara kadar süren partiler.

Sonra James dünyaya geldi. Onun doğduğu ilk günlerde Colin ile Kim, oğullarının normal bir bebek olduğunu düşünüyordu. Fakat sonra gerçek bir anda bir tokat gibi suratlarına çarptı. O andan itibaren de Colin Farrell, eski sorumsuz ve tasasız hayatına bir son verdi.

Büyük oğlunun ilk dönemlerini ve sağlığındaki sorunu nasıl fark ettiklerini de anlattı Farrell: "Oğlumuz gayet sevimli bir çocuktu. Biz onun fiziksel ve nörolojik olarak da sağlıklı olduğunu sanıyorduk. Sonra bir sorun olduğu anlaşıldı. İlk bakışta James'in sorununun serebral palsi olduğu düşünüldü. Çünkü Melek Adam Sendromu'yla sık sık karıştırılıyor, benzer karakteristik özellikleri var."

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Bu arada James, iki yaşına gelinceye kadar sık sık nöbetler geçirmeye başlamıştı ve gelişim bozukluğu bu konuda uzman olmayanlar tarafından bile anlaşılabilecek durumdaydı.

Daha küçük çocuğun hastalığına net teşhis konulmadan önce yaşadıklarını da "Önceleri nöbet geçirdiğinde onu kollarıma alıp hastaneye koşuyordum. İçimde derin bir korku vardı" diyerek anlattı. Ama aynı zamanda bunların yanı sıra içinde oğluna karşı çok derin bir sevgi ve saygı da vardı.

'HER ÇOCUĞUN ANNESİNE VE BABASINA İHTİYACI VAR'

Sonuç olarak James'in hastalığına teşhis konuldu. Bunun net bir tedavisi olmadığı, sadece onun yaşamını kolaylaştıracak bazı adımlar atılabileceği de ortaya çıktı.

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Bu elbette her anne ve baba için kabullenilmesi güç bir durum. Diğer çocuklar gelişimlerini normal şekilde sürdürürken kendi çocuğunun bunun gerisinde kalacağını bilmek o kadar da kolay değil.

Bakın bu konuda Colin Farrell neler söyledi: "Bir çocuğun ilk adımlarının anne ve baba için ne anlama geldiğini bilirsiniz. Ama size oğlunuzun belki de

hiç yürüyemeyeceği söylenmişse o adımlar bambaşka bir anlam kazanır."

Oğlunun başına gelenler Colin Farrell'ı üzse de onun hayatına çeki düzen vermesini, kötü alışkanlıklarından vazgeçmesini sağladı. Bu yüzden de röportajda "Evet, oğlum bir engelli ama olduğu gibi mükemmel biri. Benim de kötü alışkanlıklarımdan uzak kalmamı sağladı" diye anlattı.

Söylediğine göre James iki yaşındayken, alkol alışkanlığından kurtuldu Farrell. Bu da onun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.

ONUN SAYESİNDE İÇİMDEKİ YAŞAMA ARZUSUNA ERİŞTİM: Farrell, "Alkol ve uyuşturucudan ve tüm bu şeylerden kurtulmak için kullandığım yakıtın bir kısmı, onun sağlık sorunları olduğunu bilmekti" diye anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm çocukların ebeveynlerine ya da bir ebeveyne, büyükanneye veya büyükbabaya ihtiyacı var. James'in bana öğrettiği şeylerden biri, başlangıçta onun yanında olmak için yaşamak istediğimi düşünmemdi. Onun sayesinde kendi içimdeki yaşama arzusuna eriştim."





'ANNESİNE YA DA BANA BİR ŞEY OLURSA JAMES NE YAPAR?'

Benzer durumda çocukları olan bazı aileler gibi James'i gözlerden uzak tutmaya çalışmayan Colin Farrell'ın onunla ilgili büyük bir kaygısı var.

Çünkü James, hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilecek durumda değil. Bu yüzden de kendisine ya da James'in annesi Kim'e bir şey olursa onun hayata nasıl tutunacağı ünlü oyuncunun en büyük endişesi.

İşte bu yüzden de oğluna, hayatını kendileri olmadan da sürdürebileceği bir yer bulmak istiyor. "Bazı aileler, benzer durumdaki çocuğuna kendileri bakmak istiyor. Buna saygı duyuyorum" diyerek bu konudaki görüşünü anlatmaya başladı Farrell.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama benim korkum şu olurdu... Ya yarın kalp krizi geçirsem ya da Tanrı korusun Kim bir trafik kazası geçirse o zaman James kendi başına kalır. O zaman devletin koruması altına girer ve bizim söz hakkımız kalmaz. Bu yüzden de hem benim hem de annesinin isteği, biz sağlıklıyken gidebileceği, onu ziyaret edebileceğimiz, arada dışarı çıkaracağımız bir yer bulmak... Onun da dolu dolu ve mutlu bir hayat yaşayabileceği bir yeri olmasını istiyoruz."

Farrell'ın anlattığına göre James de evden çıkıp daha büyük bir yaşamın içine karışmaya hazır. Oyuncu, bundan emin olduğunu da sözlerine ekledi.

AYNI DURUMDAKİ GENÇ YETİŞKİNLER İÇİN BİR VAKIF KURDU: The Colin Farrell Foundation (Colin Farrell Vakfı) adlı bu kurumla ünlü aktör, kendi oğlu James gibi zihinsel ve fiziksel gelişim sorunları bulunan kişilere ve ailelerine destek vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda önümüzdeki aralık ayında ünlülerin de katılımıyla ABD'nin Chicago kentinde bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak ünlü oyuncu.





'ONUNLA KONUŞUYORUM... AMA CEVAP ALAMIYORUM': Farrell daha önce verdiği bir röportajda da oğlunun durumuyla ilgili şöyle konuştu: "James'le sanki 20 yaşındaymış ve İngilizce dilinde mükemmel bir akıcılığa ve yaşına uygun bilişsel yeteneğe sahipmiş gibi konuşuyorum. Ancak ondan tüm bunlarla rahat olup olmadığına dair belirli bir cevap alamıyorum. Bu yüzden James'in ruhunu ve ne tür bir genç adam olduğunu ve kalbindeki iyiliği bilerek bir karar vermem gerekiyor."

İLK ADIMLARINI GÖRÜNCE MUTLULUKTAN AĞLAMIŞTI

Farrell, bundan yıllar önce oğlu henüz 4 yaşındayken ilk adımlarını attığında kendisinin ve ailenin geri kalanının ne kadar büyük bir mutluluk yaşadığını anlatmıştı.

O dönemde In Touch dergisine röportaj veren Farrell, James'in ilk adımlarına tanık olduğunda gözyaşlarını tutamadığını da saklamamıştı.

MELEK ADAM SENDROMU NEDİR? Angelman Syndrome (Melek Adam Sendromu) gelişim geriliği, entelektüel yetersizlik, konuşma bozukluğu ya da yokluğu, denge sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkan nörolojik bir hastalık. Bu hastalık bebek dünyaya gelir gelmez anlaşılmıyor. Genellikle gelişimdeki gecikmeler 6 ile 12 aylıkken gün yüzüne çıkıyor. En çok görülen belirtisi de bebeğin 24 ile 30'uncu ayları arasında görülüyor. Genellikle ipucu olan ayrıntı ise küçük çocuğun ya akranları gibi hiç konuşmaması ya da çok kısıtlı bir kelime dağarcığına sahip olması. Melek Adam Sendromu'na sahip bebekler ilk anda mutlu bir görüntüye sahip oluyor. Fakat zaman zaman hiperaktivite, saldırganlık, öfke nöbetleri ve davranışsal uyumsuzluklar gösterir.

Colin Farrell'ın bir başka ilişkisinden Henry adında 14 yaşında bir oğlu daha var. Oyuncu zaman zaman onu film galalarına ya da ödül törenlerine götürüyor. Farrell, iki oğlunu da aralarında ayırım gözetmeden eşit şekilde sevdiğini söylüyor.

