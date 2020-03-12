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Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 12.03.2020 - 08:47,Son Güncelleme:/

Bambi Serenay!

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Bambi Serenay!
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“Neden bu renk? Keşke başka renk olsaydı!” diyenlere açıklayayım.

Kurumsal markanın yüzüyseniz, o markanın renginde giyinmek zorundasınız.
O yüzden elbise seçimi sırasında biz stylist’ler saçımızı başımızı yolarız.
Burada stylist’in hakkını vermemiz lazım, çünkü Serenay ‘Attico’ marka ceket elbisesiyle zor bir tonu mükemmel bir şekilde taşımayı başarmış.
O bacakların güzelliğine bakar mısınız... Saçlarının yandan örgülü halini daha çok seviyorum aslında ama bu modelle de Bambi’ye benzememiş mi?
Kısacası Serenay yine taş gibi karşımızda ve biz yine kıskançlık krizi geçiriyoruz...

Bambi Serenay


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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