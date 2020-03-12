Bambi Serenay!

Kurumsal markanın yüzüyseniz, o markanın renginde giyinmek zorundasınız.

O yüzden elbise seçimi sırasında biz stylist’ler saçımızı başımızı yolarız.

Burada stylist’in hakkını vermemiz lazım, çünkü Serenay ‘Attico’ marka ceket elbisesiyle zor bir tonu mükemmel bir şekilde taşımayı başarmış.

O bacakların güzelliğine bakar mısınız... Saçlarının yandan örgülü halini daha çok seviyorum aslında ama bu modelle de Bambi’ye benzememiş mi?

Kısacası Serenay yine taş gibi karşımızda ve biz yine kıskançlık krizi geçiriyoruz...





