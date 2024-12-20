Balayı çok kısa sürdü: Hiç durmadan kocasını kışkırtıyor

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Aslında ilişkilerinin başlaması da ilerleyişi de çok hızlı olmuştu. Hatta sonradan kendisinin söylediğine göre ağabeyi William ona evlenmek için acele etmemesi uyarısında da bulunmuştu.

Ama öyle ya da böyle Harry ile Meghan evlendi... Önceleri herkes artık yüzleri eskiyen, halk arasında desteği azalan İngiliz kraliyet ailesine yeni bir soluk geldiğini düşündü. Başta öyle de oldu.

Prens William ve Harry, eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile birlikte muhteşem dörtlü olarak anılmaya başlandı. Gittikleri her yerde ilgi odağı oluyorlardı. Ama işler öyle yürümedi.

MUHTEŞEM DÖRTLÜ TARİH OLDU

İki kardeşin ve tabii ki iki çiftin arası açıldı... Sonuç olarak Harry ile Meghan ABD'ye taşındı. Bir başka deyişle balayı kısa sürdü. Ondan sonrası da kelimenin tam anlamıyla toz duman zaten.

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Son günlerde Sussex çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortalarda dolaşıyor. Bu öyle kolayca yenilir yutulur cinsten bir iddia değil üstelik. Özellikle de Meghan Markle açısından.

Kraliyet uzmanlarının değerlendirmesine göre Harry, içine doğup büyüdüğü İngiliz kraliyet ailesine karşı karısı Meghan tarafından kışkırtılıyor.

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward bu konuda "Üzgünüm ki İngiltere'de ikisi de çok fazla sevilmiyor. Özellikle de Meghan Markle'ı insanlar kocasını ailesinden koparan kız olarak görülüyor" dedi.

Seward'a göre İngiliz halkının Meghan Markle hakkında başka ilginç bir yorumu daha var. İngilizlere göre Markle kendi ailesiyle görüşmeyen biri. Bu yüzden kocasını da ailesinden koparmakta herhangi bir sakınca görmüyor.

Seward bu konuda, Meghan'ın ailesinden bazı üyelerle görüştüğünü ama babası Thomas Markle ile yaşadığı sorunların artık bütün dünya tarafından bilindiğini hatırlattı.

KOCASINI AİLESİNE KARŞI KIŞKIRTIYOR

Markle, babasını, Harry ile evlendiği gün düğününe bile çağırmamıştı. Zaten törende Meghan'ın ailesinden bir tek annesi vardı. Hatta onu damada bile kayınpederi Charles teslim etmişti.

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Sewqard'ın yorumuna göre Meghan Markle, kocası Harry'yi de kendi babasını terk etmesi gerektiği konusunda ikna etti.

Hatta bununla yetinmeyip kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitapta da birlikte kamera karşısına geçtikleri TV programında da Harry'nin babası olmak üzere başta ailesini kötüleyip aşağılamasını sağladı. Seward'a göre Harry bütün bunları yapmak zorunda değildi.

işte bu noktada Ingrid Seward'ın değerlendirmesine göre toplumun büyük bir bölümü Harry'nin karısı Meghan tarafından kışkırtıldığına inanıyor.

Bu konuda şöyle konuştu Seward: "Bence Harry'ye karşı hala bir düşkünlük var. İnsanlar onun karısı tarafından kışkırtıldığını düşünüyor. Ki bu konunun perde arkasını da tam olarak bilmiyoruz. Ama halkın genelinin düşüncesi bu şekilde."