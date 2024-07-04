Balayı bile zehir olmuştu... Hastalığı yendi, şimdi aşk zamanı

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Gecikmiş tatilde de içi içini yedi. Eve döndüklerinde ise kitlenin büyüdüğünü fark etti. Bu kez doktora koştular. Yapılan tetkiklerden sonra kötü haber geldi: Meme kanserine yakalanmıştı.

Sonra tedavi süreci başladı. Yaşadıklarını, çektiği zorlukları, kısacası hayatıyla ilgili her ayrıntıyı sosyal medya sayfasından paylaştı genç kadın.

Ve aradan geçen zorlu ayların sonunda sağlığına kavuştu. Şimdi ikinci evlilik yıl dönümünü bir türlü gönül rahatlığıyla balayı bile yapamadığı kocasıyla birlikte kutluyor. Kısacası hastalığı yendi, şimdi onun için aşk zamanı geldi!

İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KUTLAMA

Öyküsünü böyle kısaca anlattığımız bu genç kadın, İngiltere'de yayınlanan Strictly Come Dancing adlı yarışmayla tanınan Amy Dowden'ın ta kendisi.

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33 yaşındaki dansçı Dowden, hastalığı yüzünden Ben Jones ile evliliğinin ve balayının keyfini çıkaramadı.

Ama kendisi ve ailesi için zorlu geçen sürecin ardından hastalığı yendi, sağlığına kavuştu. Şimdi Ben Jones ile birlikte çıktığı romantik tatilde de ikinci evlilik yıl dönümünü kutladı Dowden.

Hastalığı süresince kimi zaman evinden, kimi zaman hastane odasından sosyal medya paylaşımları yapan Dowden bu kez tatilde çekilen pozlarına yer verdi Instagram sayfasında.

Hastalığını yenen Amy Dowden, ikinci evlilik yıl dönümünü kutlamak için çıktığı tatilde çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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EVLİLİIĞİN İLK YILINDA ZORLU BİR SINAVDAN GEÇTİLER

Dowden, eşiyle birlikte havuzda çekilen bir pozunu paylaşıp "Tatil modundayız" diye yazdı. Sonra da düğün günü görüntülenen mutlu anlarından bir derleme hazırladı. Orada da kocasına olan sevgisini ifade edip tedavi sırasındaki desteği için teşekkür etti.

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Satırlarına "İkinci yıl dönümümüz kutlu olsun" diyerek başladı Dowden. Ardından da "Evlilik hayatımız boyunca çok şey yaşadığımızı söylemek doğru olur sanırım. Ama sana sonsuza kadar minnettarım" diye sürdürdü satırlarını.

Amy Dowden, tedavi süresince kocası Ben'in kendisini olumsuz düşüncelerden kurtarmak için çok çabaladığını belirtip daha sorunsuz bir yıl geçirme konusundaki dileğini ifade etti. Sonra da kocasına "Seni daha çok seviyorum" diye seslendi.

MUTLU HABERİ ŞUBAT AYINDA VERMİŞTİ: 2023 yılının nisan ayında kansere yakalandığını öğrenen Amy Dowden, bu yılın şubat ayında da sosyal medya üzerinden mutlu haberi verdi. Yapılan testlerin ardından hastalıktan temizlendiğini mutluluktan yüzünün ışıldadığı bir pozu eşliğinde paylaştı. Sonra da şu satırlara yer verdi: " Hastalığın belirtisi kalmadı... Duymayı hayal ettiğim sözler. Bugüne kadar elde ettiğim en büyük başarı..."

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BEŞ YIL BOYUNCA KONTROL ALTINDA OLACAK

Dowden, önümüzdeki beş yıl boyunca hastalığının tekrarlama olasılığı bulunduğunu belirtse de yine de her şeye değdiğini satırlarına ekledi.

Tedavinin en zorlu bölümünde hastalığı yendiğinin kendisine söyleneceğine hiç inanmadığını belirtti genç kadın.

Yine de sonunda iyileştiğini yazan Amy Dowden, tedavisi süresince bakımını üstlenen sağlık görevlilerine minnettar olduğunu da ekledi.

Amy Dowden, önümüzdeki beş yıl boyunca düzenli olarak kontrolden geçeceğini ve tedavisinin süreceğini satırlarına ekledi.





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BİR KAMPANYA FARKINDALIK YARATTI

Aslına bakılırsa Dowden'ın sağ memesindeki kitleyi keşfetmesi de bu konuda düzenlenen bir kampanya sayesinde oldu.

Kampanyanın etkisiyle kendi memelerini hiç kontrol etmediğini fark etti. Sonra da sıkı bir kontrol yaptı ve hayatını kurtaran o keşifte bulundu: Sağ memesinde bir kitle vardı.

O ilk anda şoke olduğunu anlatan Dowden yine de doktora gitmeden bir süre önce kitleyi kontrol altında tuttu. Fakat kitlenin büyüdüğünü fark edince de soluğu doktorda aldı.

Acil bir şekilde tetkiklerden geçtikten sonra da Dowden'a o kitlenin şüpheli olduğu söylendi. Anlattığına göre en kötüsüne hazırlanması konusunda uyarıldı.

Yapılan biyopsinin ardından genç dansçının meme kanseri olduğu kesinleşti. Aynı göğsünde bir kitle daha bulundu. Söylediğine göre, kendisine haberi veren doktora sorduğu ilk şey ise ne zaman dans pistlerine dönebileceği oldu.

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'BU KADAR GENÇ YAŞTA BEKLEMİYORDUM'

Genç dansçı, Hello dergisine verdiği röportajda başına gelenler konusunda şunları söylemişti geçen yıl: "Bu tür şeylerin sizin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz. Daha 32 yaşındayım ve bu yaşta meme kanseri olabileceğimi düşünmemiştim. Annem meme kanseri olmuştu ama daha ileri yaşlarda 50'lerindeydi. "

Amy Dowden, hastalığı boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sonunda sıra hastalıktan kurtulduğunu duyurmaya geldi.

Dowden şimde gelecekteki hayatına büyük bir umutla bakıyor.