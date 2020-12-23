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Haber Giriş: 23.12.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen arkadaşı Arda Öziri’nin nişanlısıyla evlendi

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Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen arkadaşı Arda Öziri’nin nişanlısıyla evlendi
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2018 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri’nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi.

Arda Öziri'nin dostu iş insanı Cengiz Çolak, "Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen arkadaşı Arda Öziri’nin nişanlısıyla evlendi


 "Ölmeden önce ayrıldık" demişti
Ünlü oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018’de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede üzüntüsünü gözler önüne sermişti. Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek’in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40’nın çıktığı gün parti yaptı’ şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.

Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

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