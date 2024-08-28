AldanmayÄ±n uslu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne... Ä°nat edip herkesin iÃ§inde annesini sinirlendirmiÅŸ

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Bu durum dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursanÄ±z olun deÄŸiÅŸmez.. Konumunuzun ya da sahip olduÄŸunuz servetin de bu konuda bir etkisi yok...

KÄ±sacasÄ± her Ã§ocuk kimi zaman annesi ya da babasÄ±yla bu tÃ¼rden inatlaÅŸmalar yaÅŸar.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yelerinden Kate Middleton ile tek kÄ±zÄ± Prenses Charlotte da bu konuda ayrÄ±calÄ±klÄ± deÄŸil.

Bir baÅŸka deyiÅŸle onlar da zaman zaman tipik anne- kÄ±z Ã§ekiÅŸmesini yaÅŸÄ±yor.

PROTOKOL LOCASINDA SAÃ‡ Ä°NATLAÅžMASI

Bu inatlaÅŸma, bir sÃ¼redir kanser tedavisi gÃ¶ren Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n haziran ayÄ±ndan sonra kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk etkinlik olan Wimbledon erkekler finalinde de yaÅŸandÄ±.

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O gÃ¼n herkes Kate'in nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne odaklandÄ± ama bazÄ± "keskin gÃ¶zler" anne ve kÄ±z iki prenses arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± kaÃ§Ä±rmadÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasÄ±nda oynanan Wimbledon AÃ§Ä±k Erkekler Finali'nin Ã§ok Ã¶nemli bir konuÄŸu vardÄ±. Galler Prensesi Kate Middleton!

AltÄ± ay aradan sonra ilk kez haziran ayÄ±ndaki Trooping The Colour etkinliÄŸinde halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Middleton, onun ardÄ±ndan da bu kez Wimbledon'a gitti.

Kazanana kupasÄ±nÄ± vermek iÃ§in giden Prenses Kate, geleneÄŸi bozmadÄ± Ã¶zetle.

O gÃ¼n yanÄ±nda 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Charlotte ile kardeÅŸi Pippa Middleton Matthews vardÄ±. Galler Prensesi'nin o gÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemeye gitmesi bÃ¼yÃ¼k bir yankÄ± yarattÄ±.

Kate, izleyiciler tarafÄ±ndan uzun uzun alkÄ±ÅŸlandÄ±. O sÄ±rada kÄ±zÄ± Charlotte, bÃ¼yÃ¼k bir gururla ve sevgi dolu bakÄ±ÅŸlarla annesini izledi.

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ANNESÄ°YLE GURUR DUYDU AMA KENDÄ° GÃ–STERÄ°ÅžÄ°NDEN DE TAVÄ°Z VERMEDÄ°Â

Sonra da Kate, kÄ±zÄ± Charlotte ve kardeÅŸi Pippa kendilerine ayrÄ±lan protokol locasÄ±nda final heyecanÄ± yaÅŸadÄ±.Â

Ä°ÅŸte dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§mayan inatlaÅŸma da o anlarda yaÅŸandÄ±. Charlotte o gÃ¼n iÃ§in lacivert Ã¼zerine beyaz puantiyeli bir elbise giymiÅŸti.

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SaÃ§larÄ±nÄ± da iki yandan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶rgÃ¼ler yapmÄ±ÅŸ geri kalanÄ± da aÃ§Ä±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Charlotte saÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k kÄ±smÄ±nÄ± Ä±srarla Ã¶nde tutmak istedi. Fakat annesi Kate, nedendir bilinmez kÄ±zÄ±nÄ±n saÃ§larÄ±nÄ± arkaya doÄŸru attÄ±. Annesinin bu konudaki her giriÅŸiminden sonra Charlotte da inatla saÃ§Ä±nÄ± Ã¶nÃ¼ne getirdi. Ä°ÅŸte bu durum da dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Kate ile Charlotte'un saÃ§ konusundaki bu inatlaÅŸmasÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir video da sosyal medyada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

SÃ¶z konusu videoya Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. Bir kullanÄ±cÄ± "Bu kesin olarak ben ve annem" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "AynÄ± Charlotte gibi."

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da "Annem de benim saÃ§larÄ±mÄ± bÃ¶yle geriye atardÄ±. Bana da gÃ¼zel yÃ¼zÃ¼mÃ¼ daha fazla gÃ¶rmek istediÄŸini sÃ¶ylerdi" diye kendi annesiyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

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BaÅŸka birÃ§ok kullanÄ±cÄ± da Kate ile Charlotte arasÄ±nda yaÅŸanan bu gerilimin her anne kÄ±z arasÄ±nda olabileceÄŸini ifade etti.

MEÄžER DIÅžA YANSITMADAN Ä°NAT EDÄ°YORMUÅž

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prenses Charlotte, William ile Kate'in Ã§ocuklarÄ± arasÄ±nda en kurallara uyanÄ± olarak biliniyor.

Ã–yle ki ailesiyle birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ¼n Ã¶nemli etkinliklerde yerinde duramayan kardeÅŸi Louis'nin kontrolÃ¼ de ona bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

Galler Ã§ocuklarÄ±nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Louis bugÃ¼ne kadar ailesinin en Ã§ok baÅŸ aÄŸrÄ±tan Ã¼yesi olarak tanÄ±nÄ±yordu.

Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re her ne kadar sessiz, sakin ve yaÅŸÄ±ndan daha aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± dursa da Charlotte da zaman zaman annesine ve babasÄ±na karÅŸÄ± inatÃ§Ä± davranÄ±ÅŸlar sergileyebiliyor.

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Ã‡OCUKLARIN EVDE BAÄžIRMASI YASAKÂ

Ã‡iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuttan yansÄ±yan bilgilere gÃ¶re Kate ile William'Ä±n Ã§ocuklarÄ±na zorunlu kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kurallara gÃ¶re kardeÅŸlerin birbirlerine baÄŸÄ±rmasÄ±, seslerini yÃ¼kseltmesi yasak.

Yine bu iddialara gÃ¶re Kate ile William, herhangi bir yaramazlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nda cezalandÄ±rmak iÃ§in onlarÄ± odalarÄ±na gÃ¶ndermek yerine oturup konuÅŸmayÄ± tercih ediyorlar.

Kural dÄ±ÅŸÄ± davranan Ã§ocuklarÄ±nÄ± bir kanepeye oturtup neden bÃ¶yle davrandÄ±klarÄ±nÄ± soruyor, neleri yapmamalarÄ± gerektiÄŸini onlara hatÄ±rlatÄ±yorlar.

Galler ailesinin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Louis, toplum iÃ§indeki kural tanÄ±maz tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.

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Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nemli etkinliklerinde Louis'yi kontrol altÄ±nda tutma gÃ¶revi de Prenses Charlotte'un oluyor genellikle.Â

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