Bakmayın o gülen yüzüne... O gece ne baş ağrısı çekti... Kimsenin haberi olmadı

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Yüzyıllardır kapalı kapılar ardında tutulup gerektiğinde gün yüzüne çıkarılan o servet değerindeki taçlar öyle kayıtsız kalınacak türden değil elbette. Hele meraklısı için fotoğrafına bakmak bile kalp atışlarını hızlandırmaya yeter.

Kullanan kişinin başında kusursuz görünen o taçları taşımayı hayal eden milyonlarca kişi olduğu da su götürmez bir gerçek.

Peki ama o her bir parçası dudak uçuklatan değere sahip taçları başın üstünde taşımak kolay mı? İşte o durum pek öyle değil. Özellikle de bazıları için...

KIRMIZILAR GİYDİ... BAŞINA EN ÜNLÜ TACINI TAKTI

Söz gelimi Galler Prensesi Kate Middleton, dün gece Windsor Şatosu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve karısı Brigit onuruna verilen resmi yemeğe başında ailenin en ünlü taçlarından biriyle katıldı.

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Aslında tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen Prenses Diana ile özdeşleşen o taç son dönemde de Prens William'ın karısı Kate Middleton tarafından kullanılıyor.

Öyle ki Diana'dan sonra Kate ile özdeşleşti bu taç.

Galler Prensesi arada başka taçlar da kullanmasına rağmen en çok Cambridge Aşıklar Düğümü adlı bu tacı tercih ediyor.

Dün geceki yemekte de öyle oldu. Givenchy imzalı kırmızı bir gece elbisesi giyen Kate, başındaki bu ünlü taçla görünümünü tamamladı.

Bütün gece de gülümseyip durdu Kate. Tam da ailenin, geleceğin kraliçesinden istediği görüntülü sergiledi.

O TACI TAŞIMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL

Ama hiç Kate'in başında taşıdığı o tacın mücevherlerinden kaynaklanan ağırlığın altında "ezildiğini" hatta başının ağrıdığını düşündünüz mü?

İşin aslı böyle bir gerçek de var. Çünkü o ünlü tacı taşımak hiç öyle kolay iş değil. Çünkü değerli olmasına değerli ama bu tacın bir "yan etkisi" var: Kullanan kişinin başını ağrıtması...

Bu tacı Kate'ten önce en çok kullanan kişi olan Diana da sık sık bu durumdan şikayet ediyordu zaten. Hayranlarının kendisine çok yakıştırdığı bu tacı takmaktan sanıldığı kadar çok hoşlanmıyordu.

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Diana, tacı her taktığında korkunç baş ağrısı çektiğinden yakınıyordu. Moda ve mücevher uzmanlarına göre bu beklenmedik bir durum değil. Çünkü Cambridge Lover's Knot tacı, üzerindeki pırlanta, inci, altın ve gümüşler nedeniyle hatırı sayılır bir ağırlığa sahip. Bu da tacı kullanan kişide baş ağrısına yol açabiliyor.

Diana, bu ünlü taç yüzünden başının ağrıdığından şikayet ediyordu.





AYNI ZAMANDA 'GÜRÜLTÜLÜ' BİR TAÇ

Değerli mücevher uzmanı Alexandra Michell, bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre tacın üzerinde 19 tane kemer var.

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Bu kemerlerin üzerleri de çeşitli boyutlarda pırlanta, altın, gümüş ve inciye sahip. Özellikle incilerin büyüklüğü kayıtsız kalınamayacak türden.

Taç üzerinde bulunan tüm bu değerli mücevherler de belli bir ağrılık oluşturuyor.

Bu arada Cambridge Lover's Knot tacı "gürültülü" bir taç. Çünkü kullanan kişi her hareket ettiğinde, kemerler üzerinde bulunan armut şeklindeki iri inciler sallanıyor ve bu da bir titreşim yaratıyor.

ELMASLAR, ALTINLAR, GÜMÜŞLER VE İNCİLER: Söz konusu taç, 1913 yılında, Kralı 5. George'un eşi Konsort Kraliçe Mary'nin isteğiyle dönemin en ünlü mücevher tasarımcısına yaptırıldı. Taç, pırıltılı elmaslar ile altın ve gümüşlerle süslenmiş armut şeklinde 19 tane inciden oluşuyor. Tacın değerinin 2 ile 3 milyon sterlin arasında olduğu söyleniyor.

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WILLIAM'IN BU TAÇLA DUYGUSAL BİR BAĞI VAR: Ama asıl sebep şu ki, Kraliçe 2. Elizabeth bu tacı Diana'ya, veliahtı Prens William dünyaya geldikten sonra hediye etmişti. Yani bu taç Diana'ya "annelik hediyesi". Taç ile William arasında böyle de bir duygusal bağ var.





BOŞANINCA GERİ GÖNDERDİ: Geçmişi çok eskilere uzansa da taç asıl ününü Diana'ya borçlu. Diana sayesinde "bütün zamanların en ünlü tacı" unvanını ele geçirdi. Üstelik ailenin koleksiyonunda ondan çok daha gösterişli ve değerli taçlar olduğu halde. Fakat Diana ile Charles'ın boşanmasından sonra bu ünlü tacın "boynu büküldü." Diana, artık resmen ailenin gelini olmadığı için kendisine hediye edilen tacı Kraliçe'ye geri gönderdi.

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18 YIL BOYUNCA KİMSE KULLANMADI: Cambridge Aşıklar Düğümü adlı taç, Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra 2015 yılına kadar, yani 18 yıl boyunca İngiliz kraliyet ailesinden hiç kimse tarafından toplum içinde kullanılmadı. 2015 yılında ise Kate Middleton, Buckingham Sarayı'ndaki bir resepsiyona giderken geçmişte Diana ile özdeşleşen bu tacı taktı. Hatta bu taç, yeni Galler Prensesi'nin en çok kullandığı taç haline geldi.





ASLINDA ÜNLÜ TACIN KOPYASI

İngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacını kısaca bu şekilde tanıdık... Peki aslında bu tacın "bir taklit" olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü işin aslı bu.

Kraliçe Mary, bu ünlü tacı yaptırırken anneannesi Prenses Augusta'nın sahip olduğu orijinal taçtan esinlenmiş.

Mary'nin büyükannesi Augusto, dönemin Cambridge Dükü Adolphus'un karısı. Bugün bildiğimiz taca esin kaynağı olan orijinal taç, Prenses Augusta'ya ailesi tarafından 1818'de düğün hediyesi olarak verildi.

Augusta da yıllar sonra aynı tacı en büyük kız çocuğu Augusta Caroline'e evlilik hediyesi olarak verdi. Bugünkü Cambridge Lover's Knot işte bu değerli tacın bir kopyası. Ona esin kaynağı olan orijinal tacın ise bilinmeyen bir ailenin koleksiyonunda muhafaza edildiği düşünülüyor.