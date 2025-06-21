Bakmayın böyle göründüğüne... Yaşı neredeyse 70'e geldi, ne acılar gördü... Ama yıkılmadı, ayakta kaldı!

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İşte son günlerde verdiği pozlarla konuşulan ünlü yıldız da onlardan biri. Artık 67 yaşına geldi, sadece 3 yıl sonra hayatında yeni bir sayfa açacak ve 70'li yaşlarına adım atacak. Ama hala yıllara meydan okuyor... Bunu da gayet güzel bir şekilde yapıyor üstelik.

Kim mi bu ünlü yıldız?

YAŞADIĞI BÜYÜK ACILAR BİLE ONU YIKAMADI

Şöhreti, kamera karşısına geçtiği Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle 34 yaşından sonra buldu Sharon Stone.

Gençlik yıllarında uğradığı tacizlerin yanı sıra beyin kanaması geçiren, küçücük yeğenini toprağa veren Stone, yine de bütün bu acılara ve zamana direniyor... Yaşadıkları onu yıkamadı bir başka deyişle.

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Sharon Stone, Vogue dergisi için verdiği birbirinden çarpıcı pozlarla konuşuluyor şu sıralarda... Bazı pozlarında sutyensiz, bazılarında da şeffaf kıyafetlerle objektif karşısına geçti Stone.

Bir pozunda da kendisine şöhret getiren Temel İçgüdü filminde canlandırdığı Catherine Trammell karakterine gönderme bile yaptı. Tıpkı o ünlü filmdeki gibi beyaz bir ceketle ve saçları geriye taranmış olarak pozunu verdi.

Sharon Stone'a bu özel çekimde, Halle Berry'nin kızının babası ve eski sevgilisi Gabriel Aubry de eşlik etti.

Hazır Sharon Stone'un Temel İçgüdü filminden söz etmişken ünlü oyuncunun o filmdeki ünlü sahnesine de değinelim.

O sorgu sahnesinde Stone üzerinde beyaz bir etek ve ceketle iç çamaşırsız bir halde oturuyordu.

Stone yıllar sonra yaptığı açıklamada o sahnenin günümüz koşullarında aslında çok sıradan ve normal kaldığını söyledi. Günümüzde çok daha cüretkar sahnelerin yer aldığını da sözlerine ekledi.

Sharon Stone mesleğinde bu günlere kadar geldi gelmesine ama bu arada epey de zorluk çekti. Kimi zaman dünyası kararsa da sesini çıkarmadı. Çünkü sinemada kariyer yapmak için buna mecburdu.

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Stone, bundan iki yıl önce bu konuda gayet açık konuşmuş ve acı hatıralarını da paylaşmıştı.

Sharon Stone, kendisine şöhret getiren Temel İçgüdü filmindeki sorgu sahnesini anımsatan beyaz bir ceketle de poz verdi.





ACIMASIZCA TACİZ EDİLDİ

Kelly Ripa'nın sunduğu Let's Talk Off Camera adlı sohbet programına katılan Sharon Stone, 1980'li yıllarda Los Angeles'ta çok büyük bir yapım şirketinin yöneticisi tarafından acımasızca taciz edildiğini söyledi.

Stone, anlattığına göre bu yönetici ile bir iş görüşmesi yapmaya gitti. Hatta o sırada sadece bir tane güzel elbisesi vardı. Onu giydi ve söz konusu yöneticiyle onun ofisinde buluştu.

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Sharon Stone ofisin, 1980'lerde moda olan yere çok yakın ve çok geniş kanepelerle döşenmiş olduğunu söyledi. Sanki yerde oturur gibi olduğunu ve boyu uzun olduğu için dizlerinin boynuna değdiğini hatırlattı.

SEKRETER ODAYA GİRİNCE KURTULDU

Kendisi bu şekilde otururken iş görüşmesine çağıran yöneticinin de ofisin içinde "volta attığını" söyledi.

Sharon Stone, söz konusu yapımcının kendisine durmadan iltifatlar yağdırdığını sözlerine ekledi. Onun anlattığına göre söz konusu yapımcı kendisine "Senin hakkında söylenenler doğruymuş. Sen muhteşemsin. On yıllardır bu piyasaya senin gibisi gelmedi. Herkes senin hakkında konuşuyor ve seni izliyor. Sen çok akıllısın, çok güzelsin. Hele şu saçlara bak" tarzında güzellemeler yaptı.

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Ardından da Stone'un soğuk terler dökmesine neden olan tacizlerine başladı. Sonunda söz konusu kişinin sekreteri geldi ve o da bunu oradan kaçmak için fırsat olarak gördü.

'KONUŞMAYDIM BİR DAHA İŞ BULAMAZDIM'

Sharon Stone, uğradığı bu tacizi, üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra anlatmasının nedeni hakkında da şunları söyledi: "Bu hikayeyi daha önce anlatamazdım. Birilerinin beni dinlemesi ve işe alması mümkün değildi. 1980'lerde bu stüdyo yöneticisi hakkında bilgi veremezdim. Çünkü o büyük şirket beni işe almazdı. Ama gerçek şu ki onlar zaten o gün görüşmeye gittiğim işe beni almadılar."

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Stone ne kaleme aldığı anı kitabında ne de röportajlarında bu tür tacizcilerin ismini ısrarla vermiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: "İsim vermek anlamsız. Çünkü onlar, bu kişilerin kim olduğunu zaten biliyor."