Yağmurdan da korurum, bütün kötülüklerden de... Kız babası olmak bambaşka... Bakışları bile hep onu arıyor!

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Ama diğer yandan bir de "ailenin en küçüğü" diye bir kavram var. Hele çocuklar arasında belirgin bir yaş farkı bulunuyorsa.

O en küçük çocuk hem anne ve babası hem de kendisinden büyük kardeşleri tarafından el üstünde tutulur hep. Hele bir de ailenin tek oğlu ya da tek kızıysa!

Gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biri olan Victoria ve David Beckham'ın evinde yaşanan durum tam da böyle.

1999 yılında evlenen ve arada sarsıntılar geçirseler de yuvalarını sürdüren ünlü çiftin bu süre içinde dört tane çocuğu oldu. Bunlardan üç tanesi erkek...

İlk çocukları Brooklyn artık 25 yaşında ve evlenip kendi yuvasını kurdu bile. Ortanca oğulları Romeo 22, en küçük oğulları Cruz ise 19 yaşında.

Bir başka deyişle artık Beckham çiftinin üç oğlu kendi kanatlarıyla uçacak çağlara geldi.

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ÜÇ ERKEK ÇOCUK İÇİNDE TEK KIZ... AİLENİN GÖZBEBEĞİ

Ünlü çift, üç erkekten sonra bir de kız çocuk sahibi oldu. Harper Seven adını verdikleri tek kızları 2011 yılında dünyaya gözlerini açtı.

Şu anda 13 yaşına giren Harper, kalabalık ailenin tek kızı ve dışarıdan da görüldüğü kadarıyla ailesinin göz bebeği.

Öyle ki zaman zaman ünlü babasını da annesini de gölgede bırakmaya başladı son dönemlerde.

Boyu annesine yetişen, artık usul usul genç kız olma yolunda ilerleyen Harper'a ağabeyleri kol kanat geriyor.

Tabii diğer yandan o tam anlamıyla babasının prensesi! David Beckham ile tek kızı Harper, dünyanın dört bir yanındaki "baba ve kızları" arasındaki o özel iletişimin en çarpıcı örneklerinden biri.

Ailesinin tek kız çocuğu ve en küçüğü olan Harper'ın bu durumu, tüm Beckham ailesinin hazır bulunduğu bir etkinlikte de değişmedi.

Babası onu sevgiyle sarıp sarmaladı, ağabeyleri de gurur dolu bakışlarını bir an bile onun üzerinden ayırmadı.

Gelelim neler olup bittiğine...

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TAM KADRO VICTORIA'YA DESTEK

Fransa'nın ve yıllardır kabul edildiği üzere modanın başkenti olarak kabul edilen Paris Moda Haftası kapsamında Victoria Beckham da yeni koleksiyonunu tanıttı.

Kendisini üne kavuşturan Spice Girls (Baharat Kızlar) grubunun dağılmasından sonra moda tasarımcılığı alanında kariyer yapan Victoria'nın yeni koleksiyonunu tanıttığı defilede Gigi Hadid'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü model podyuma çıktı.

Defile bitiminde Victoria Beckham da bol bol alkış aldı.

Elbette her zaman olduğu gibi bu özel gününde Victoria'yı kocası David, oğulları Brooklyn, Romeo ve Cruz ile kızı Harper yalnız bırakmadı.

Brooklyn, annesinin defilesini izlemeye karısı Nicola Anne Peltz ile Cruz sevgilisi Jackie Apostel ile birlikte katıldı.

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Defilede Davit Beckham ile Harper kameralar karşısında her zamanki gibi sıcak baba- kız görüntüleri sergiledi.

Victoria Beckham'ın defilesi büyük sükse yaptı... Müzikten sonra modada da iddiasını sürdüren Beckham, defile sonrasında bol bol alkış aldı.





Brooklyn Beckham annesinin defilesini izlemeye karısıyla bir örnek giyinerek gitti.

HEM BABASI HEM AĞABEYLERİ KOL KANAT GERDİ

Deflenin yapılacağı salona David çocuklarıyla birlikte gitti. Kızının yanından ise bir an bile ayrılmadı. Onlar salona girerken yağan yağmurdan Harper'ı hem babası David'in hem de ağabeyi Romeo'nun tuttuğu şemsiyeler korudu.

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Elini kızının sırtından bir an bile çekmeyen David Beckham ise ayağındaki parmak arası terliklerle yürümekte zorluk çeken Harper'a destek oldu.

Sonra da tüm Beckham ailesi, Victoria'nın moda markasının yeni ürünlerinin tanıtıldığı defileri ön sıradan izledi.

Yanlarında da Vogue dergisinin efsane editörü, moda dünyasının ağzından çıkan her kelime dikkate alınan eleştirmeni Anna Wintour vardı.

ANNESİ ONA ÖZEL ELBİSE TASARLAYIP DİKTİRDİ

O gün Victoria Beckham'ın günüydü, ama kızı Harper özellikle de üzerindeki uçuk pembe elbiseyle ve babası ile ağabeylerinden gördüğü aşırı ilgi nedeniyle o kadar dikkat çekti ki annesini bile gölgede bıraktı.

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Bu arada son yıllarda annesinin imzasını taşıyan elbiselerle bazı önemli günlere katılan Harper için bu gelenek yine bozulmadı. O gün annesi Victoria'nın onun için özel olarak tasarlayıp diktirdiği pembe bir elbise giydi.

Daha doğduğu günden bu yana kameralar karşısında olan Harper'ın görünümü de defileden hafızalara kazınan görüntüler arasında yer aldı.

Bu arada Harper'ın üzerindeki kıyafet sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Ki önceki yıl da yine annesi tarafından tasarlanan buna benzer bir elbise giymiş ve eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Bu kez de durum değişmedi.

Birçok kişi Harper'ın üzerindeki kıyafetin yaşına uygun olmadığını, bir elbiseden çok geceliğe benzediğini savundu.

Hatta "Harper annesine bir dahaki sefere kendisi için daha uygun tasarımlar yapmasını söyleyebilir" yorumu yapanlar da oldu.

'DAVID'İN BAKIŞLARIYLA HEP KIZINI ARAMASI...' Bu arada David Beckham, karısının defilesine gitmeden önce kızı Harper, oğulları Cruz ve Romeo ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. O görüntü Beckham'ın takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. David'in kızına bakarken görüldüğü o fotoğrafa bir takipçisi "David'in bakışlarının her zaman Harper'ı araması" yazıp bir de kalp emojisi koydu... Onun bu yorumu da baba ile kızın arasındaki sevgi dolu bağlantının uzaklardan bile göründüğünü bir kanıtı olarak görüldü.





KIZ BABASI OLMAK BAMBAŞKA!

O gün de hem tartışma konusu olarak hem de hal ve tavırlarıyla dikkat çeken Harper, anne ve babasının göz bebeği. Özellikle de babası David ile aralarında çok sıcak bir baba- kız ilişkisi var.

Belli ki oğulları dünyaya geldiğinde daha genç olan, futbol sahalarında top koşturan David, yeşil sahalarden emekli olduktan sonra en küçük kızını büyütürken daha tecrübeli bir babaya dönüştü.



Aslına bakılırsa David Beckham daha Harper minicik bir bebekken yani kız babası olduğu ilk dönemlerde bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Beckham kızı 22 aylık bir bebekken verdiği bir röportajda "kızının kalbinde özel bir yeri olduğunu" söylemişti.

Eski futbol yıldızı bu konudaki sözlerini şöyle sürdürmüştü o röportajda. The Sun gazetesine konuşan Beckham, kızı Harper'ı, kulede yaşayan masal kahramanı Rapunzel'e benzetmişti.

Beckham bir süre önce de kızıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp yürek titreten bir not yazmıştı.

David Beckham Harper'ın ne kadar büyüdüğünü yazıp bir de üzgün bir yüz emojisi kullanmıştı.

Bu durum da birçok kişi tarafından Harper'ın da yakında büyüyüp kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacağını bilen David'in biraz üzüldüğü yorumlarına neden olmuştu.

'BABA BENİ OKULA BİRAZ UZAKTA BIRAKIR MISIN?'

Aslında David Beckham'ın, kızı büyüyen her babanın yaşadığı bu kalp kırıklığını hissetmesi çok şaşılacak bir durum değil.

Zaten Harper da zaman zaman bu durumu babasına kendi dili döndüğünce ifade ediyor.

Bu konuda yaşanan bir olayı da Victoria Beckham katıldığı bir programda anlatmıştı. Victoria, Armchair Experd adlı programda kocasının kendisine anlattığı bir olayı aktardı.

Buna göre David bir gün kızını okula bırakıyordu. Harper babasından bir ricada bulundu: " Baba beni okuldan biraz uzakta bırakır mısın!'

İşte bu rica Victoria'nın anlattığına göre David'in kalbini kırdı. Çünkü David'e göre kızı, okula babası tarafından bırakıldığını arkadaşlarının görmesini istememişti.

Victoria Beckham bu konuda "Belki de David o gün kötü giyinmişti. Harper onun öyle görünmesini istememişti" diyerek sözlerini sürdürdü.