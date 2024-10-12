BakÄ±ÅŸlarÄ± birbirini buldu, bir daha ayrÄ±lmadÄ±lar... AnladÄ±m ki kaderimiz birlikte yazÄ±lmÄ±ÅŸ

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TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ilk anda kadÄ±n ve erkek gÃ¶z gÃ¶ze geliyorlar. Daha o anda aralarÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸlantÄ± olduÄŸunu ve bir daha ayrÄ±lamayacaklarÄ±nÄ± anlÄ±yorlar.

Ã–zetle ilk bakÄ±ÅŸta bir aÅŸk doÄŸuyor aralarÄ±nda. Ä°lkÂ bakÄ±ÅŸta baÅŸlayan o aÅŸk artÄ±k 10 yÄ±lÄ± devirdi. O gÃ¼n orada tanÄ±ÅŸan kadÄ±n ve adam hayatlarÄ±nÄ± evli ve mutlu bir Ã§ift olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n ÅŸanslÄ± kahramanlarÄ±na gelirsek...

KIRMIZI HALIDA AÅžK GÃ–STERÄ°SÄ°

Â Subay ve Centilmen, Nefes Nefese, Ã–zel Bir KadÄ±n gibi filmlerle sinemaya damgasÄ±nÄ± vuran bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndan Richard Gere ile karÄ±sÄ± Alejandra Silvaâ€¦.

Â Hollywood'un parmakla gÃ¶sterilen mutlu Ã§iftlerinden biri olan Richard Gere ile Alejandra Silva geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°sviÃ§re'nin ZÃ¼rih kentinde yapÄ±lan film festivaline konuk oldu.



Gere yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸu Wisdom of Happiness adlÄ± filmin galasÄ±nda karÄ±sÄ±yla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±

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Zaten her gittikleri yerde aÅŸk tablosu Ã§izen Ã§ift o gÃ¼n de bu kuralÄ± bozmadÄ±. Richard Gere ile Alejandra Silva kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da, 10 yÄ±ldÄ±r aÅŸklarÄ±nÄ±n bir gram bile eksilmediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi,

Orada da bir an bile birbirlerinden ayrÄ±lmadÄ±lar.

Silva ile Gere, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kelimenin tam anlamÄ±yla aÅŸk gÃ¶sterisi sergiledi.

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BÃ–YLESÄ° HERKESE NASÄ°P OLMAZ

Gere ve Silva'nÄ±n tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne gelirsek.. Ä°ÅŸte o tam da aÅŸk filmlerine yaraÅŸÄ±r tÃ¼rden.

2014 yÄ±lÄ±nda Alejandra'nÄ±n ailesinin Positano'daki otelinde tanÄ±ÅŸtÄ± Ã§ift. OnlarÄ± bir arkadaÅŸlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

O ilk anda Richard Gere'in de anlattÄ±ÄŸÄ± gibi aralarÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸlantÄ± hissettiler. Sonra da bÃ¼tÃ¼n gece fiziksel olarak aralarÄ±nda mesafe olsa da bakÄ±ÅŸlarÄ± hep birbirini aradÄ±.

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Richard Gere'in karÄ±sÄ± Alejandra Silva, Hello dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu durumu ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda birbirimize bakmaktan kendimizi alamadÄ±k. Zaten o zamandan bu yana da ayrÄ±lamadÄ±k."

Silva'nÄ±n o rÃ¶portajda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re baÅŸlangÄ±Ã§ta Gere, bu iliÅŸkinin yÃ¼rÃ¼yeceÄŸine dair kendisinden daha fazla ikna olmuÅŸtu.

Bir reklamcÄ± olan Alejandra Silva'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re daha tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶neminde bile "birbirlerinin kaderine yazÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ±" ikisi de anladÄ±.

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DURMADAN ÅžARKILAR YAZIP Ã‡Ä°Ã‡EKLER GÃ–NDERDÄ°

Sinema kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana romantik yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± karakterlerle hafÄ±zalara kazÄ±nan Richard Gere gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gerÃ§ek hayatÄ±nda da aynÄ±.

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KarÄ±sÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Gere, aÅŸklarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶neminde ona ÅŸarkÄ±lar yazÄ±p durmadan Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdi. Silva da bu durumu "GerÃ§ek bir peri masalÄ±" diyerek tanÄ±mladÄ±.

Ä°talya'nÄ±n Positano kentinde tanÄ±ÅŸan Richard Gere ile Alejandra Silva dÃ¶rt yÄ±l flÃ¶rt ettiler. Sonunda 2018 yÄ±lÄ±nda Gere, aÅŸkÄ±na evlenme teklif etti.

Ä°kisi de bu teklif hakkÄ±nda Ã§ok fazla ayrÄ±ntÄ± vermese de o gÃ¼n Alejandra Silva'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ydÃ¼... GÃ¼ney Fransa'nÄ±n en romantik otelinde kalÄ±yorlardÄ± ve Silva'nÄ±n deyimiyle Ã§ok duygusal anlar yaÅŸadÄ±lar.

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YAÅž FARKI ONLAR Ä°Ã‡Ä°N SORUN DEÄžÄ°L

Ã‡ift evlendikten bir yÄ±l sonraÂ bebek bekledikleri mÃ¼jdesini verdi. OÄŸullarÄ± Alexander, 2019 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

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Ama Richard Gere ve Alejandra Silva Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden o kadar gizlediler ki bebeÄŸin adÄ± da cinsiyeti de kamuoyu tarafÄ±ndan tam bir yÄ±l sonra Ã¶ÄŸrenildi.

Bu arada Gere ile Silva'Ä±nÄ±n eski eÅŸlerinden de birer tane Ã§ocuklarÄ± daha bulunuyor

Gere ve Silva ile ilgili Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± da aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±. Gere 72, karÄ±sÄ± Silva ise 41 yaÅŸÄ±nda. Ama bu durum onlarÄ±n birlikte kurduÄŸu hayata hiÃ§bir olumsuz etkisi yok.

Kendisinden bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir erkekle evli olmak Alejandra Silva iÃ§in de problem deÄŸil.

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Bunu da yine bir rÃ¶portajda "Bana en azÄ±ndan bir 20 yÄ±lÄ± birlikte geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi. AyrÄ±ca itiraf etmeliyim ki enerjisi benden Ã§ok daha fazla" diye anlattÄ±.

Alejandra Silva'nÄ±n kocasÄ±na dair sÃ¶yledikleri de Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yÄ±llardÄ±r kamuoyunda yarattÄ±ÄŸÄ± imajla birebir Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor: " Richard tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en mÃ¼tevazÄ±, hassas, ÅŸefkatli, dikkatli, komik, cÃ¶mert adam" diye anlatÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu.

Richard Gere'in tarafÄ±ndan bakarsak o da bu evlilikten Ã§ok mutlu.

Zaten Alejandra Silva ile tanÄ±ÅŸÄ±p evlendiÄŸi iÃ§in kendisini kainatÄ±n en mutlu adamÄ± olarak nitelendiriyor.

ArdÄ±danda ekliyor: "NasÄ±l olmayayÄ±m ki! GÃ¼zel, zeki, duygulu, insanlara yardÄ±ma hazÄ±r sabÄ±rlÄ± eÄŸlenceli baÄŸÄ±ÅŸlamayÄ± bilen bir kadÄ±nla evliyim."

ÃœnlÃ¼ oyuncunun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re karÄ±sÄ± Alejandra bÃ¼tÃ¼n bu Ã¶zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok da iyi bir aÅŸÃ§Ä±.

MUTLULUÄžU Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°KTE BULDU

1983 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya'nÄ±n Coruna kentinde dÃ¼nyaya gelen Alejandra Silva, bir reklamcÄ± ve politik aktivist olarak tanÄ±nÄ±yor. Silva ilk evliliÄŸini 2012 ile 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iÅŸ insanÄ± Govind Friedland ile yaptÄ±. Bu evlilikten Albert adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

DÃ¼nyaya 1949 yÄ±lÄ±nda gelen Richard Gere ise Silva'dan Ã¶nce iki evlilik yaptÄ±. Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Cindy Crawford ile 1991 ile 95 arasÄ±nda evli kaldÄ±.





ArdÄ±ndan 2002 ve 2016 arasÄ±nda Carey Lowell ile evliydi. Bu sÄ±rada Homer James adÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu oldu.





Homer James, fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olarak babasÄ±nÄ± aratmÄ±yor.

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Rich





Richard Gere bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkek oyuncularÄ±ndan biriydi.





BaÅŸrolÃ¼ Julia Roberts ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Bir KadÄ±n (Pretty Woman) Gere'in hafÄ±zalara kazÄ±nan filmleri arasÄ±nda.

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