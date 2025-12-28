Bakışı, duruşu, giyinişi annesinin kopyası… Küçük prenses ünlü ailenin gözbebeği oldu: Herkes onunla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

Haberin Devamı

Her Noel ve yılbaşı döneminde tam kadro şekilde ailenin Sandringham bölgesindeki konutuna giden ve yeni yılı burada karşılayan İngiliz kraliyet ailesi meşhur Noel yürüyüşlerini geçtiğimiz gün yaptı.

Kanserle savaşmasına rağmen halkın karşısına çıkmaktan geri durmayan Kral Charles ve Kraliçe Camilla’ya yine ailenin artık en ağır topları haline gelen Prens William ve Prenses Kate Middleton da eşlik etti.

William ve Kate’in üç çocukları da her zaman olduğu gibi anne babalarının yanında yerlerini aldı. Bu yıl kraliyetin bu üç meşhur çocuğu arasında en çok ilgiyi çeken ise ne geleceğin kralı Prens George ne de ailenin en küçüğü, afacanlıklarıyla bilinen Prens Louis oldu…

Çiftin ortanca çocukları, 10 yaşındaki Prenses Charlotte, bu özel yürüyüş sırasında annesi Kate’i bile geride bırakarak herkesi kendine hayran bıraktı. Aslında küçük Charlotte’ın bu kadar ilgi çekme sebebi de annesine olan benzerliği…

Charlotte, bu özel gün için tıpkı annesinin yıllar boyu giydiklerine benzeyen bir palto giydi, bu paltoyu üzerinde taşıyışı, çorapları ve ayakkabılarıyla kombinleyişi ve saçlarının toplanma şekli aynı Kate Middleton’ı andırdı.

Her geçen gün annesine kopyası gibi benzemeye başlayan küçük prenses bir yandan aklı başında tavırları, güler yüzü ve taşıdığı doğal zarafetiyle de Kate Middleton’a çok benzetiliyor.

Charlotte, Kate Middleton’ın ikizi gibi çıktığı yürüyüşte hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı, herkes onunla fotoğraf çektirmek isteyince kimi zaman ailesinin gerisinde kaldı ve babası William tarafından tatlı bir şekilde uyarıldı.

Charlotte halkın yoğun ilgisiyle karşılaşınca yaşından çok daha olgun tavrını hiç bozmamasına rağmen yine de kendisine seslenen hayranlarının yanına gidip onlara iyi yıllar dileklerini iletmeye, el sıkışıp bol bol fotoğraf çektirmekten de kaçınmadı.

Bunu yaparken takındığı sempatik tavrıyla da deyim yerindeyse adeta kalpleri eritti.

Kraliyet ailesi yürüyüş yaparken yolun kenarında toplanan kalabalık arasındakilerin çekip sosyal medyadan paylaştığı videolarda halkın kendi arasında konuşurken Charlotte’ı hiç tanıyamadığı babaannesi Prenses Diana’ya benzettiği ve kendi aralarında "Ona bakın. Geleceğin Prenses Diana'sı” diyerek hayranlıklarını dile getirdikleri duyuluyor.

Charlotte bu ayın başlarında da annesi Kate Middleton’la birlikte artık gelenekselleşen beşinci “Noel'de Birlikte" ilahi ayininde sürpriz bir piyano düeti için bir araya geldi.

Anne-kız ikilisi, Erland Cooper'ın "Holm Sound" eserinin bir yorumunu çaldı. Middleton, dokunaklı videoyu çarşamba Instagram üzerinden paylaşmıştı. Charlotte’ın bu sırada da annesine hiç zorlanmadan eşlik etmesi ve anne kızın birbirlerine benzeyen tatlı halleri büyük beğeni topladı.