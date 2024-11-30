BakÄ±nca iÃ§imiz karardÄ±... Bu kadar mÄ± Ã¼zgÃ¼nsÃ¼n Angelina

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Ama bir dergi iÃ§in verdiÄŸi kapak pozu sanki yÄ±llardÄ±r iÃ§inde sakladÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n gamÄ±, kasveti, Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ ve sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± dÄ±ÅŸa vurdu. Bu durum Ã¶yle Ã§ok dikkat Ã§ekti ki gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medyada da olay yarattÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi Angelina Jolie'nin neden bu kadar Ã¼zgÃ¼n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ merak etti. BazÄ±larÄ± da "Onu bÃ¶yle gÃ¶stermek de bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±" diye yorum yaptÄ±.

Bu tartÄ±ÅŸmalara neden olan da Angelina Jolie'nin Vogue dergisinin Meksika baskÄ±sÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nda yer alan pozu.

Christian Dior imzalÄ± siyah bir elbise iÃ§inde, Dan Martensen'in objektifine verdiÄŸi bu poz, Jolie'nin hayranlarÄ±nÄ± pek memnun etmedi.

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HAYRANLARI BU POZDAN Ã‡OK MEMNUN OLMADIÂ

BirÃ§oÄŸu hemen klavye baÅŸÄ±na geÃ§ip Jolie'nin bu pozda ne kadar da iÃ§ karartÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Bir kullanÄ±cÄ± "Jolie bu pozda gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zgÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sanki sete gitmeden Ã¶nce hayatÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ haberini almÄ±ÅŸ gibi" yorumunu yaptÄ±.

Bir baÅŸkasÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle ifade etti: " Angelina Jolie'yi bu kadar kÃ¶tÃ¼ gÃ¶stermek de Ã¶zel bir beceri ister."

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da bu fotoÄŸrafÄ±n, Angelina Jolie'nin en iyi pozlarÄ±ndan biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Bu gruptakilere gÃ¶re Jolie, pek de doÄŸru bir aÃ§Ä±dan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemiÅŸti.

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'EN AZINDAN ÃœZERÄ°NDE OYNANMAMIÅž BÄ°R FOTOÄžRAF'

Yine de Angelina Jolie'nin pozunu Ã§ok sade ve doÄŸal bulup beÄŸenenler de oldu. BunlarÄ±n Ã¼zerinde durduÄŸu ortak nokta ise Angelina Jolie'nin pozu Ã¼zerinde Ã§ok fazla dÃ¼zeltme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±.

Bir kullanÄ±cÄ± bu konuda "En azÄ±ndan dergi kapaklarÄ±nda hep yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi fotoÄŸraf Ã¼zerinde bazÄ± uygulamalar kullanÄ±larak dÃ¼zeltme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Her ne kadar hayranlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ o pozun Angelina Jolie'nin gÃ¼zelliÄŸini yeteri kadar yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nse de dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±klarÄ±yla gayet uyumluydu o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ Jolie, rÃ¶portajda bu yÄ±l Oscar bile kazanabileceÄŸi konuÅŸulan Maria adlÄ± filminden sÃ¶z etti.

HayatÄ± trajedilerle dolu olan efsane Diva Maria Callas'Ä± canlandÄ±rmanÄ±n kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini ve bazÄ± sorunlarÄ±na bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ifade etti.

Filmdeki rolÃ¼ gereÄŸi ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemenin, kendi ruhunun yeni bir kÄ±smÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Sonra da "Opera kendi benliÄŸimin daha derin kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± keÅŸfetmeme yaradÄ±" diye konuÅŸtu.

ALTI AY BOYUNCA ÅžAN DERSLERÄ° ALDIÂ

Angelina Jolie, insanÄ±n kendisine ait belli bir derinliÄŸe eriÅŸemezse insanÄ±n opera parÃ§alarÄ±nÄ± seslendiremeyeceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Jolie, Maria Callas'Ä± hak ettiÄŸi gibi canlandÄ±rabilmek iÃ§in Ã§ekimler Ã¶ncesi altÄ± ay boyunca ÅŸan dersleri de aldÄ±. Bu sÄ±rada da yine kendisiyle ilgili keÅŸiflerde bulundu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Jolie, Maria Callas'Ä± canlandÄ±rmanÄ±n kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " VÃ¼cudumuzda ne kadar Ã§ok ÅŸey tuttuÄŸumuzu, hayatÄ±mÄ±z boyunca ne kadar Ã§ok ÅŸey taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sesimizi nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini daha Ã¶nce gerÃ§ekten anlamamÄ±ÅŸtÄ±m."

Bundan bir sÃ¼re Ã¶nce Angelina Jolie'nin yakÄ±n Ã§evresinin, onun ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in endiÅŸelendiÄŸi konuÅŸuluyordu.





ROLÃœNE KENDÄ°NÄ° FAZLA KAPTIRMIÅž

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Jolie; canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maria karakterinin trajedisine kendini fazla kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan Angelina Jolie'yi yakÄ±n kaynaklar, gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± gizlemiyor.

Jolie'nin, Ã¼nlÃ¼ opera Diva'sÄ± Maria Callas'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± son filmi Maria Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken rolÃ¼ne kendisini fazla kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± neredeyse Callas'Ä±n ruh durumuna fazlasÄ±yla bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hatta bu kaynaklara gÃ¶re Angelina Jolie iÃ§in en olumsuz olan Maria Callas ile kendisi arasÄ±nda bulduÄŸu benzerlikler. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da yalnÄ±zlÄ±k geliyor.

YALNIZLIK Ä°TÄ°RAFI

Zaten Jolie de film ile ilgili olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerden birinde bu konuda bir itirafta bulunmuÅŸtu.

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Jolie "Ã‡ok fazla konuÅŸmak istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ bu Ã§ok kiÅŸisel bir durum. Ama aramÄ±zda bir benzerlik var. Tam olarak yalnÄ±zlÄ±k ve iÅŸ ahlakÄ± konusunda" diye konuÅŸtu.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ben mÃ¼kemmel bir insan deÄŸilim. Ama tÄ±pkÄ± Maria Callas gibi Ã§ok ama Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."

Ä°ÅŸte onun bu durumu da yakÄ±nlarÄ±nÄ± endiÅŸelendiriyor.

Angelina Jolie'ye yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z iÅŸini hayatta her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼nde tutuyor. Oysa bÃ¶yle yapmasÄ±nÄ±n ona hiÃ§bir faydasÄ± yok. Tam tersine bu ÅŸekilde ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozabilir.





ROLÃœN ETKÄ°SÄ°NDEN KURTULMANIN ZAMANI GELDÄ° DE GEÃ‡TÄ° BÄ°LEÂ

AyrÄ±ca yine bu kaynaklara gÃ¶re Angelina Jolie, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± role kendini fazla kaptÄ±rÄ±yor ve onun ruh halinden de Ã¶yle kolayca kurtulamÄ±yor.

AslÄ±nda Maria Callas'Ä±n ilk bakÄ±ÅŸta pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼nen ama trajedilerle, kayÄ±plarla dolu hayatÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±ktan sonra bunun tersi olmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ama yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re Jolie iÃ§in artÄ±k bu rolÃ¼n etkisinden kurtulmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldi de geÃ§iyor bile.

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼zelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼, her ÅŸeyden kolay etkilenmeyecek bir kadÄ±n gibi gÃ¶rÃ¼nen Jolie, Maria filminin Venedik Film Festivali'ndeki gÃ¶steriminde kiÅŸiliÄŸiyle ilgili bir ipucu da vermiÅŸti.

ORTAK NOKTALARI KIRILGANLIK

Filmin festivaldeki gÃ¶sterimin ardÄ±ndan sekiz dakika boyunca alkÄ±ÅŸlanmasÄ± Angelina Jolie'yi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸmuÅŸtu.

O gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Maria Callas'Ä±n kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisinde de bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Angelina Jolie, Hollywood'da Ã§ok arkadaÅŸÄ± olmayan Ã¼nlÃ¼lerden biri olarak biliniyor. AslÄ±nda bu biraz da onun seÃ§imi sayÄ±lÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vaktini iÅŸine ve Ã§ocuklarÄ±na ayÄ±rmak istiyor. AyrÄ±ca fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduÄŸunda Los Angeles'tan ayrÄ±lmayÄ± da planlÄ±yor.

Ama eÅŸi Brad Pitt'ten boÅŸanÄ±rken yapÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca ikizlerinin 18 yaÅŸÄ±na gelmesini beklemek zorunda.





Jolie ile bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Brad Pitt zorlu bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci yaÅŸadÄ±.





GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ±n odaÄŸÄ±nda artÄ±k Ã§ocuklarÄ± var.Â





Maria Callas, 1977 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 53 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti. Ama hala opera sahnelerine onun gibi bir ses gelmedi. Sahnedeki bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±na raÄŸmen Ã¶zel hayatÄ± Ã§alkantÄ±larla dolu olan Callas'Ä± canlandÄ±rmak gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Angelina Jolie'nin ruhsal dÃ¼nyasÄ±nÄ± da Ã§ok etkiledi.Â





Jolie, filmde alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden farklÄ± bir halde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.