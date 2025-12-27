Annesi büyük oğlundan umudu kesti... Düğünü bile beklemeden onlardan bebek istiyor: Torun sevme vaktim geldi!

Haberin Devamı

Yüreği torun hasretiyle yanan bu ünlü Victoria Beckham…

1999 yılından bu yana David Beckham ile ihanetin bile yıkamadığı bir evlilik yaşıyor Victoria. Ünlü çift, 2022 yılında büyük oğulları Brooklyn'i, Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile evlendirdi.

Gayet gösterişli bu düğünün ardından, ailede kelimenin tam anlamıyla fırtınalar, kasırgalar esti... Oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola, Beckham ailesine sırtlarını döndü.

Kısacası Brooklyn, "Artık benim tek ailem karımdır" deyip annesini, babasını ve kardeşlerini defterinden sildi.

HERKES TORUNUN NE ZAMAN GELECEĞİNİ KONUŞUYORDU

Bütün bunların öncesinde herkes Victoria ve David'in yakın zamanda torun sevinci yaşayacaklarını düşünüyordu.

Ama görünüşe göre eğer günün birinde Brooklyn ve Nicola'nın çocuğu olsa bile Victoria ile David ondan mahrum kalacak.

İşte şimdi ortada dolaşan yeni iddialara göre artık 51 yaşına gelen Victoria Beckham, küçük oğlu Cruz ile onun sevgilisi Jackie Apostel'den bir torun bekliyor.

Daha oğlu 20, onun sevgilisi 29 yaşında olmasına rağmen umutsuz bir şekilde "Bana derhal bir torun verin" bile diyor.

İddialara göre Victoria, kendisinden 9 yaş büyük Jackie Apostel ile aşk yaşayan küçük oğlu Cruz'dan bir torun bekliyor.





BECKHAM ÇİFTİ YAŞ FARKINI UMURSAMIYOR

Söylenenlere göre Victoria ve David, kendilerinden başka herkes için konuşma konusu olan bu yaş farkını umursamıyorlar.

Oğulları Cruz'un, kendisinden 9 yaş büyük Jackie Apostel ile aşk yaşamasını da hoş karşılıyor.

Beckham ailesine yakın kaynaklara göre Victoria ile David, 30 yaşına merdiven dayayan Jackie'nin, Cruz'u ne kadar mutlu olduğunu görüyor. Bu yüzden de oğullarının bu ilişkisine ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar.

Hatta daha da ötesinde Victoria'nın, eğer oğlu Jackie ile evlenirse bundan da büyük mutluluk duyacağı söyleniyor.





GERİDE KALDI ÜÇ ÇOCUK

Bu arada Victoria ve David Beckham'ın 26 yaşındaki Brooklyn, 20 yaşındaki Cruz dışında 23 yaşında Romeo adında bir oğlu daha ve 14 yaşında Harper adında bir de kızı bulunuyor.

Aslına bakılırsa torun bekledikleri Cruz daha çok genç ama Victoria ve David evlendiklerinde çok gençti. Hatta düğünden önce de çocukları Brooklyn dünyaya gelmişti.





Bu arada İngiltere'deki kendi ailesiyle bağlarını kesen Brooklyn, karısı Nicola'nın ailesiyle yakınlaştı. Hatta Noel'i onlarla kutladığını da sosyal medya sayfasından ilan etti. İşte bu poz da "Brooklyn, kendi anne ve babasının tabutuna son çiviyi çaktı" yorumlarına neden oldu.