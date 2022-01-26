Bahara düğün var! Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

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Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı.

Müstakbel kayınvalidesi ve müstakbel görümceleriyle birlikte düğünde karşılıklı oynayan güzel şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ü de düğüne götürerek, Dinçerler Ailesi’yle tanıştırmıştı.

Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış.

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Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir.

14 Şubat’ta sahnede

Üniversitede opera okuyan ardından İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Elçin Sangu, uzun aradan sonra Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı “Şehirde Kimse Yokken” oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde. Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu “Şehirde Kimse Yokken”, 14 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak olan eserde, Sangu’nun yanı sıra Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer alıyor.

Oyunculuğu sevdi

Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Boyner, markası Faraway’ın Sway Hotels işbirliği için kamera karşısına geçti. Palandöken’deki Sway Hotels için kayak temalı bir kapsül koleksiyon hazırlayan Boyner, tasarımlarını da kısa bir filmle tanıtmayı tercih etti.

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Sway Hotels’in 10’uncu yılı için yapılan işbirliğinde “Faraway Diaries” isimli kısa filmde oyunculuk yapan Boyner, bu işi çok sevmiş. Çocukluğundan beri oyunculuk yapmak istediğini söyleyen Boyner, yeni projelere de açıkmış. Kapsül koleksiyonunda ise daha çok trikolora ağırlık veren cemiyetin ünlü ismi, Anadolu kilimlerinden aldığı ilhamla kilim desenleri kullanmış.

Brezilya’dan sevgilisi geldi

Bir yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Uğur Güven ve Brezilyalı model Carla Araujo, üç aylık ayrılık sonrası barışmıştı. Sevgilisinin yanına Brezilya’ya giderek barışan Uğur Güven, Carla Araujo’nun gönlünü alarak İstanbul’a dönmüştü. Ülkesinde tanınmış bir model olan Araujo, geçtiğimiz günlerde iadeiziyaret için Türkiye’ye gelmiş. Hasret gideren sevgililer, önceki akşam da yakın dostları Zeynep Mutlu ve sevgilisi Tolga Vurgun’la buluşarak yemek yedi.

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Tolga Vurgun - Uğur Güven - Carla Araujo - Zeynep Mutlu

