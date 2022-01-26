Bahara düğün var! Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
ABDden Putine tehdit gibi mesajABD'den Putin'e tehdit gibi mesaj#ABD
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
Hadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün varHadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün var!#Hadise
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildiBebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildi#Mardin
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Bahara düğün var! Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Tuğba Dinçerler
Bahara düğün var Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...
Mehmet Üstündağ

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kardeşinin düğününde kayınvalidesi ve görümceleriyle karşılıklı oynayan Hadise, 27 Nisan’daki kendi düğünü için de hazırlıklara başladı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı.

Bahara düğün var Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

Müstakbel kayınvalidesi ve müstakbel görümceleriyle birlikte düğünde karşılıklı oynayan güzel şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ü de düğüne götürerek, Dinçerler Ailesi’yle tanıştırmıştı.

Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış.

Haberin Devamı

Bahara düğün var Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir.

14 Şubat’ta sahnede

Üniversitede opera okuyan ardından İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Elçin Sangu, uzun aradan sonra Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı “Şehirde Kimse Yokken” oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde. Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu “Şehirde Kimse Yokken”, 14 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak olan eserde, Sangu’nun yanı sıra Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer alıyor.

Bahara düğün var Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

Oyunculuğu sevdi

Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Boyner, markası Faraway’ın Sway Hotels işbirliği için kamera karşısına geçti. Palandöken’deki Sway Hotels için kayak temalı bir kapsül koleksiyon hazırlayan Boyner, tasarımlarını da kısa bir filmle tanıtmayı tercih etti.

Haberin Devamı

Sway Hotels’in 10’uncu yılı için yapılan işbirliğinde “Faraway Diaries” isimli kısa filmde oyunculuk yapan Boyner, bu işi çok sevmiş. Çocukluğundan beri oyunculuk yapmak istediğini söyleyen Boyner, yeni projelere de açıkmış. Kapsül koleksiyonunda ise daha çok trikolora ağırlık veren cemiyetin ünlü ismi, Anadolu kilimlerinden aldığı ilhamla kilim desenleri kullanmış.

Bahara düğün var Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

Brezilya’dan sevgilisi geldi

Bir yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Uğur Güven ve Brezilyalı model Carla Araujo, üç aylık ayrılık sonrası barışmıştı. Sevgilisinin yanına Brezilya’ya giderek barışan Uğur Güven, Carla Araujo’nun gönlünü alarak İstanbul’a dönmüştü. Ülkesinde tanınmış bir model olan Araujo, geçtiğimiz günlerde iadeiziyaret için Türkiye’ye gelmiş. Hasret gideren sevgililer, önceki akşam da yakın dostları Zeynep Mutlu ve sevgilisi Tolga Vurgun’la buluşarak yemek yedi.

Haberin Devamı

Bahara düğün var Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor...

Tolga Vurgun - Uğur Güven - Carla Araujo - Zeynep Mutlu
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hadise#Mehmet Dinçerler#Tuğba Dinçerler

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail