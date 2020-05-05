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Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Bahar Şahin: Yeni yaşıma evde girmek de varmış

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Bahar Şahin: Yeni yaşıma evde girmek de varmış
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Corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan oyuncu Bahar Şahin, 23 yaşına bastı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim corona virüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bahar Şahin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Şahin, 23 yaşına bastı.

Bahar Şahin: Yeni yaşıma evde girmek de varmış

Salgın sebebiyle yeni yaşına evde giren Bahar Şahin, kutlama için hazırlandı. Mavi elbisesi ve makyajı ile dikkat çeken Şahin, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim corona virüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum.

Bahar Şahin'in paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve kutlama yorumları aldı.

Bahar Şahin: Yeni yaşıma evde girmek de varmış


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