Bahar Şahin: Yeni yaşıma evde girmek de varmış

Oyuncu Bahar Şahin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Şahin, 23 yaşına bastı.



Salgın sebebiyle yeni yaşına evde giren Bahar Şahin, kutlama için hazırlandı. Mavi elbisesi ve makyajı ile dikkat çeken Şahin, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim corona virüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum.

Bahar Şahin'in paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve kutlama yorumları aldı.





