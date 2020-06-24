Bahar Şahin ve Ozan Dolunay kimdir, kaç yaşında?

Ozan Dolunay ve Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. İzleyiciler ikilinin hayatını merak ediyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Bahar Şahin 26 Mayıs 1997 yılında, Cenk karakterine hayat veren Ozan Dolunay 1990 yılında dünyaya geldi. İşte sevilen isimler ile ilgili merak edilenler…

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı. En son Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile kendinden söz ettirdi.

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.

En son Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat vermiştir.