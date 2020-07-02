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Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Bahar Şahin: Ozan’la öpüşmedim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bahar Şahin: Ozan’la öpüşmedim
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Oyuncu Bahar Şahin önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.

Oyuncunun kolundaki bandaj ve elindeki eczane poşetindeki ilaçlar dikkatlerden kaçmadı. Şahin, ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.

Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ozan Dolunay’la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgili de şunları söyledi: “Hayır, tabii ki öpüşmedik. Ozan, bana bir hediye vermişti. Ben de teşekkür amaçlı yanağında öptüm. Bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Bu tür şeyler ile gündeme gelmek istemiyorum.”

Bahar Şahin: Ozan’la öpüşmedim

Bahar Şahin: Ozan’la öpüşmedim




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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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