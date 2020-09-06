Bahar Şahin: Çılgın ve deli bir âşığım

Genç oyuncu, ters köşe bir rolle ekrana dönmeye hazırlandığını söyledi. Şahin, ayrıca Hürrem Sultan’ı canlandırmak istediğini dile getirdi: “Meryem Uzerli oynadıktan sonra kapıldığım bir karakter oldu. Bir tarafta tüm o topraklara hükmeden bir hükümdar ve diğer tarafta o hükümdara hükmedebilen bir kadın... Oldukça etkileyici bir hikâye.”

Şan dersi alacağım

Oyuncu, şu sıralar mesleğine katkısı olacağına inandığı için şan eğitimine başlayacağını söyledi. Şahin ayrıca Burçin Terzioğlu, Deniz Uğur, Aras Bulut İynemli ve Metin Akdülger’in en beğendiği oyuncular arasında olduğunu belirtti.

Bir ilişkide en çok güvene önem verdiğini, güvenemediği bir insanla diyalog kurmak ya da ilişki yürütmek istemediğini söyleyen Şahin, âşık olunca da “çılgın ve deli” olduğunu sözlerine ekledi.