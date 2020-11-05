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Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Bahar, Asya'yı kıskanmaya başlıyor! Sadakatsiz'de neler oldu?

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Sadakatsiz 4 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Mert'in soğuk ve ilgisiz tavırlarından dolayı son zamanlarda mutsuz olan Bahar, Asya'yı kıskanmaya başlıyor.

Mert'in ona olan hayranlığını ve sürekli onun etrafında görmesinden dolayı rahatsızlık duyuyor. Bu durumu açık etmeden kendince takibe alan Bahar, Asya'yla konuşmaya karar veriyor ve onun ağzını arıyor. Durumun farkında olan Asya, Bahar'a öyle cevaplar veriyor ki... Peki Bahar, Mert ve Asya arasında olanları öğrenebilecek mi?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

 

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