Bahar, Asya'yı kıskanmaya başlıyor! Sadakatsiz'de neler oldu?

Mert'in ona olan hayranlığını ve sürekli onun etrafında görmesinden dolayı rahatsızlık duyuyor. Bu durumu açık etmeden kendince takibe alan Bahar, Asya'yla konuşmaya karar veriyor ve onun ağzını arıyor. Durumun farkında olan Asya, Bahar'a öyle cevaplar veriyor ki... Peki Bahar, Mert ve Asya arasında olanları öğrenebilecek mi?

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