NiÅŸanlandÄ±ktan sonra iÄŸne ipliÄŸe dÃ¶nmÃ¼ÅŸ Selena Gomez Ã¶dÃ¼l gecesine damgasÄ±nÄ± vurdu

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Â Londra'da gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶renin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±rken diÄŸer yandan da bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler geceyi kucaklarÄ±nda BAFTA heykelciÄŸi ile tamamladÄ±.

Ä°ÅŸte BAFTA 2025'in en iyileri:

En iyi film: Konsey (Conclave)

En Ä°yi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (Brutalist)

En iyi kadÄ±n oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En iyi yÃ¶netmen: Brady Corbet (Brutalist)

En iyi orijinal senaryo: Real Pain

En iyi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni: Brutalist

En iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

En iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

YabancÄ± dilde en iyi film: Emilia Perez

Bu arada gecenin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± da gayet ÅŸenlikliydi. ÃœnlÃ¼ler bu gece iÃ§in aylar Ã¶ncesinden hazÄ±rladÄ±klarÄ± kÄ±yafetleriyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸte BAFTA 2025'in kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan yansÄ±yanlar:

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Gecenin kÄ±yafet seÃ§imiyle en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼nlÃ¼lerinden biri Selena Gomez oldu. GÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesiyle dikkat Ã§eken Gomez'in ne kadar inceldiÄŸi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Selena Gomez geÃ§en yÄ±l Benny Blanco'yla niÅŸanlandÄ±. Bu aÅŸk sayesinde Ã¶zellile de niÅŸanlandÄ±ktan sonra yÄ±llardÄ±r boÄŸuÅŸtuÄŸu fazla kilolarÄ±ndan kurtuldu. Gomez'in mutluluÄŸu ise dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Taht OyunlarÄ± (Game of Thrones) dizisiyle tanÄ±nan Gwendoline Christie'nin giyim tercihi Ã§ok da iyi yorumlar almadÄ±.Â

Son zamanlarda makyaj yapmayÄ± bÄ±rakan Pamela Anderson, tÃ¶rende de geleneÄŸini bozmadÄ±. YÃ¼zÃ¼nde makyajÄ± yoktu ama bembeyaz elbisesi iÃ§inde gayet zarif gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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Demi Moore, bu yÄ±l kariyerinin en parlak dÃ¶nemlerinden birini yaÅŸÄ±yor. Gecede Ã¶dÃ¼l kazanamadÄ± ama gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle tam not aldÄ±.Â

YÄ±llarÄ±n oyuncusu Isabella Rossellini'nin kÄ±yafeti ise Ã¶zensiz bulundu. Ama ilerleyen yaÅŸÄ±nda gÃ¼zelliÄŸini korumasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â

Zoe Saldana gece iÃ§in siyah rengi seÃ§ti. Geceden bir de en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼yle dÃ¶ndÃ¼ Ã¼nlÃ¼ oyuncu.Â

Saoirse Ronan tÃ¶ren iÃ§in pastel tonlarda giyindi.

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Mikey Madison gecenin sÃ¼rprizini yaptÄ± ve en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±. GenÃ§ oyuncu beyazlar iÃ§inde gayet ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Lupita Nyong'o tÃ¶ren iÃ§in iki renkli giyinmeyi tercih etti.

Ariana Grande her zamanki gibi gÃ¶steriÅŸli giyindi.Â

Camila Cabello gecenin en iddialÄ± giyinen konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

Vanessa Williams yeÅŸil elbisesi iÃ§inde gecenin en ÅŸÄ±k konuklarÄ±ndan biri oldu.