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Bade'nin deniz keyfi!

#Bade İşçil#Can Yaman#Serkan Çayoğlu
Badenin deniz keyfi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Balıklama

Bade İşçil bu yazı da müdavimi olduğu Bodrum’da geçiriyor. İşçil önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajdaydı.

Badenin deniz keyfi

Bir süre güneşlenen İşçil, sıcak havaya daha fazla dayanamayınca kendini serin sulara bıraktı. Denize balıklama atlayan 38 yaşındaki oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Badenin deniz keyfi

Kasların sırrı

Kaslı vücuduyla İtalya’da da sık sık gündem olan Can Yaman, spor salonu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez halterle çalışan ünlü oyuncunun Instagram’da yayınladığı videoya yorum ve beğeni yağdı.

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Badenin deniz keyfi

Tuzlu değil wasabi’li kahve

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel önceki gün Etiler’deydi. Çayoğlu’nun kız isteme merasiminde tuzlu kahve içerken çekilmiş görüntüleri sorulunca Gürel, “Tuzlu değil o, wasabi’li” diyerek güldü. Genellikle suşiyle servis edilen wasabi, aynı adlı bitkiden elde edilen acı bir sos. (Umut ÜNVER)

Badenin deniz keyfi

Bir tek bende var

Sahil turuna çıkan Erdem Kınay, “Bu arabadan Türkiye’de bir tek bende var” dedi. “Fiyatı ne kadar?” sorusuna ise “Fiyatını ben bile bilmiyorum” yanıtını verdi. Aracın fiyatının 500 bin lira olduğu ve Erdem Kınay’ın yurtdışından getirttiği özel ekipmanlarla aracı modifiye ettirdiği öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Badenin deniz keyfi

Tülin’den mayo tüyoları

Tülin Şahin, Victoria’s Secret ile iş birliği yaptı ve markanın yaz koleksiyonundan parçalarla objektif karşısına geçti. Ünlü model, kadınlara mayo ve bikini önerilerinde de bulundu:

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Badenin deniz keyfi

Bacaklarınızı uzun göstermek için derin oyulmuş bikini altlarını tercih edin.
Vücudunuzun orta bölgesinde fazlalıklar varsa, toparlayıcı mayo giyin.
Basenlerinizde fazlalık varsa, ipli bikini altlarını tercih etmeyin. Onun yerine daha kalın bantlı parçalar olabilir.
Bralet tarzı bikini üstleri de göğüsleri alttan destekleyerek çok güzel bir form yaratır.
Braletlere en çok yüksek bel bikini altlarının yakıştığını da belirteyim.

 

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#Bade İşçil#Can Yaman#Serkan Çayoğlu

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