Bade'nin deniz keyfi!

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Balıklama

Bade İşçil bu yazı da müdavimi olduğu Bodrum’da geçiriyor. İşçil önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajdaydı.

Bir süre güneşlenen İşçil, sıcak havaya daha fazla dayanamayınca kendini serin sulara bıraktı. Denize balıklama atlayan 38 yaşındaki oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Kasların sırrı

Kaslı vücuduyla İtalya’da da sık sık gündem olan Can Yaman, spor salonu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez halterle çalışan ünlü oyuncunun Instagram’da yayınladığı videoya yorum ve beğeni yağdı.

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Tuzlu değil wasabi’li kahve

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel önceki gün Etiler’deydi. Çayoğlu’nun kız isteme merasiminde tuzlu kahve içerken çekilmiş görüntüleri sorulunca Gürel, “Tuzlu değil o, wasabi’li” diyerek güldü. Genellikle suşiyle servis edilen wasabi, aynı adlı bitkiden elde edilen acı bir sos. (Umut ÜNVER)

Bir tek bende var

Sahil turuna çıkan Erdem Kınay, “Bu arabadan Türkiye’de bir tek bende var” dedi. “Fiyatı ne kadar?” sorusuna ise “Fiyatını ben bile bilmiyorum” yanıtını verdi. Aracın fiyatının 500 bin lira olduğu ve Erdem Kınay’ın yurtdışından getirttiği özel ekipmanlarla aracı modifiye ettirdiği öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Tülin’den mayo tüyoları

Tülin Şahin, Victoria’s Secret ile iş birliği yaptı ve markanın yaz koleksiyonundan parçalarla objektif karşısına geçti. Ünlü model, kadınlara mayo ve bikini önerilerinde de bulundu:

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Bacaklarınızı uzun göstermek için derin oyulmuş bikini altlarını tercih edin.

Vücudunuzun orta bölgesinde fazlalıklar varsa, toparlayıcı mayo giyin.

Basenlerinizde fazlalık varsa, ipli bikini altlarını tercih etmeyin. Onun yerine daha kalın bantlı parçalar olabilir.

Bralet tarzı bikini üstleri de göğüsleri alttan destekleyerek çok güzel bir form yaratır.

Braletlere en çok yüksek bel bikini altlarının yakıştığını da belirteyim.