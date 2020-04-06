MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBade İşçil'i çıldırtan görüntü!
GeriMagazin Bade İşçil'i çıldırtan görüntü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 06.04.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Bade İşçil'i çıldırtan görüntü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bade İşçil'i çıldırtan görüntü!
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler arasında maske ve eldiven kullanımı da var. Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar Bade İşçil'i çileden çıkarttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle takılan eldivenlerin ve maskelerin, kullanım sonrası sokaklardaki mazgallara ve kaldırımlara atılması, ünlü oyuncu Bade İşçil'i çileden çıkarttı.

'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. Bade İşçil'in paylaşımı sonrası sosyal medyadan sanatçıya destek yağdı.

Bade İşçili çıldırtan görüntü


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle