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Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum!

#Bade İşçil#Buray#Dayı Şov
Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum

Buray ile birlikte bir TV programına katılan Bade İşçil, nasıl keşfedildiğini anlattı ve “Oyunculuk aklımda yoktu ama bunun için doğmuşum” dedi.

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KUKLA karakter Dayı’nın sunuculuk yaptığı Gain’in talkshow programı ‘Dayı Şov’a katılan oyuncu Bade İşçil, samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Buray ile birlikte katıldığı programda Dayı’nın eğlenceli sorularını yanıtlayan oyuncu, kahkahalarına engel olamadı. Kendisini yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun keşfettiğini anlatan Bade İşcil, “Oyunculuk hiç aklımda yoktu ama meğer bunun için doğmuşum” dedi. Pek çok ses getiren yapımda yer aldığının hatırlatılması üzerine senaryo konusunda seçici olduğunu belirtti. İşcil, Dayı’nın ünlü olduğunu ne zaman anladığını sorması üzerine, “E sen çağırdın ya, ünlüyüm demek ki...” diye cevap verdi.

Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum

‘BURAY’ İSMİ DEDEMDEN

Buray ise yurtdışında yaşadığı dönemde bazen lüks otellerde bazen köprü altlarında gitar çaldığını anlattı. “30 yaşında şöhret olmaya karar verdim” diyen müzisyen, ilk olarak Ferhat Göçer ile Ömür Gedik’e şarkısını sattığını söyledi. İsmini büyük dedesinden aldığını belirten popçu, “İsmimle ilgili şakalara alınmam ama şivemle ilgili soru sormasınlar” dedi. “Hayatın gösterdiği işaretlere inanırım” diyerek, konsere hep kırmızı ayakkabıyla çıktığını söyledi.

FAKİR KARAKTER TAKLİDİ YAPTI

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Daha önce “Fakir karakteri oynamaya tipim müsait değil” dediği için eleştiri oklarına hedef olan İşcil, Dayı’nın masasına geçerek doğaçlama olarak fakir karakter taklidi yaptı. Dayı ile ortak performansları stüdyodakilere eğlenceli anlar yaşattı.

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