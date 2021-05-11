MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde
GeriMagazin Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 11.05.2021 - 08:24 | Son Güncelleme:

Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde

Bade İşçil, önceki gün Mösyö adını verdiği köpeğini Nişantaşı’nda dolaştırırken görüntülendi.

Ünlü oyuncu, köpeğinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi: “Hormonları gereği dişilere duyarlı olduğu bir döneminde. Kısırlaştırmakla kısırlaştırmamak arasında kaldık. Zaten baba oldu, 8 yaşında artık. Bu yaştan sonra kısırlaştırmak istemedim. Doğasına karşı çıkmak da istemiyorum, fakat yavru sahiplendirmek de zor.”

Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde

Bade İşçil’e oyunculukla ilgili sorular da yöneltildi. Oyuncu, pandemi döneminde yeni proje kabul etmediğini anlattı: “Bu aralar evdeyim, bir şey yapmıyorum. Sadece köpeğimi gezdirmeye çıkıyorum, bana da yürüyüş oluyor. Onun dışında korkudan hiç çıkamıyorum dışarı. Yeni başlayacak bir projenin içine de o yüzden dahil olmadım.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi