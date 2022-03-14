Oğlundan Bade İşcil’i panikleten sözler

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Azur’u böyle susturdu

Bade İşcil, eski eşi Malkoç Sualp’ten olan oğlu Azur’la önceki gün Emirgan sahilinde kar topu oynarken görüntülendi. Muhabirler Azur’a “Annenle aran nasıl?” diye sordu. “Çok iyi. Babamdan çok daha iyi. Babam...” diyen Azur’un ağzını eliyle kapatarak konuşmasını engelleyen İşcil, panikle açıklama yaptı: “Henüz magazine alışkın değil!”

Kalp şeklinde bir kar topu yapan Bade İşcil, muhabirlere “Kalp topu yaptım. Kime versem acaba?” diye sordu, ardından ‘kalp topunu’ oğluna verdi.(Behlül AYDIN)

Babasının sözleri

Cihangir’de kar topu oynarken görüntülenen Derya Şensoy, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren babası usta oyuncu Ferhan Şensoy’un sözlerinin

yer aldığı sweatshirt’üyle poz verdi: “Babamın sözlerinin aksine karın güzelliğine dayanamadım, sokağa çıktım!”

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Ferhan Şensoy’un tiyatro oyunlarında yer alan replikleri tişört ve sweat-shirt’lere bastırarak satışa çıkaran Derya Şensoy, ürünlerin çok ilgi gördüğünü söyledi: “Babamın sözlerini yaşatmak istedim. Çok talep var, yetişemiyoruz diyecek kadar. Satışlar umduğumdan da güzel gidiyor.” (Sayit DURMAZ)

Nişanlısının ayıcığı

Hadise ve Mehmet Dinçerler, cumartesi günü akşam saatlerinde hızlanan kar yağışıyla birlikte kendilerini dışarı attı.

Dinçerler, nişanlısının bu fotoğrafını Instagram’da “My teddy” (Benim ayıcığım) notuyla paylaştı.

Alf'in kar keyfi

Yağmur Tanrısevsin tek başına kar keyfi yapmadı, köpeği Alf’i de dışarı çıkardı.

Oyuncu, eğlenceli müziklerle hazırladığı videoları da sosyal medyadaki takipçilerinin beğenisine sundu.

Bahçede kızak keyfi

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Nadide Sultan, Sarıyer’deki evinin bahçesinde 3,5 yaşındaki oğlu Kaan’la karın tadını çıkardı.

Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı, çocukluk günlerinin özlemini giderdi. Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla yeniden yaşadığını belirten Sultan, “Karın keyfini Kaan’la çıkardık. Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz. Şifa olsun” dedi.

İda’yla oynadı

Gürgen Öz de kızıyla birlikte karın tadını çıkartan ünlüler arasındaydı.

Kızı Emily Öz ve kızı İda ile birlikte yürüyüş yapan ünlü oyuncu, bol bol karda yuvarlanarak, İstanbul’daki mart karına doydu.

Kışa uyandı

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Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılarak onunla birlikte yaşadığı Miami’den İstanbul’a dönen Şeyma Subaşı, kendini yaz sıcağından kışın ortasında buldu.



Kar fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Subaşı, altına yine özlü bir söz yazmayı ihmal etmedi: “Herkesin yüksek sesle okumadığı bir bölümü vardır

Nostalji yaptı

İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak, karda geçmişi hatırladı.



Geçtiğimiz yıldan hamile pozunu paylaşan Büyükak, bir de oğlu Aslan Oktay’lı fotoğrafını paylaşarak altına “öncesi ve sonrası” yazdı.

Çocuk gibi eğlendi

Oyuncu Melisa Döngel, karla oynamak için evinin bahçesine çıktı.



Üzerindeki ince hırkasıyla üşüse de, karın tadını çıkaran Döngel, o anları “karın tadını yine çocuklar çıkardı” notuyla paylaştı.

Beğeni yağdı

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Sadakatsiz dizisinin “Derin”i Melis Sezen de takipçileriyle karda keyif yaptığı anlardan kareler paylaştı.



Beyaz pantolonu ve pelüş paltosuyla oldukça şık görünen oyuncu, kar fırtınasında verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ailecek kar topu oynadılar

Derya Baykal, karın tadını ailesiyle çıkardı.



Kızı Derya Şensoy, oğlu Mert Baykal, gelini Berna Parlak ve torunları Ali ve Ömer ile karın yağmasını bekleyen usta oyuncu, bastıran fırtınayla birlikte kendini Cihangir sokaklarına attı. Kar topu savaşı yapan aile, keyifli günün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kar romantizmi

Oyuncu çift Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, karın romantizmine karşı gelemedi.



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Birlikte yürüyüş yapan çift, siyah-beyaz bir pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Kayıtsız kalamadı

Özel hayatından çok fazla fotoğraf paylaşmayan Engin Öztürk, mart ayında gelen sürpriz kar fırtınasına kayıtsız kalamadı.



Terasından kahve içerken fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı.

Boğaz turu

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, İstanbul’a yağan karın tadını Boğaz’da çıkardı.



Boğaz hattında sahil yürüyüşü yapan çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kış pozları

Oyuncu Aybüke Pusat, İstanbul’un karlı manzarasını kendine fon yaptı.



Arkadaşı Gürdeniz Bursalı’ya birbirinden güzel pozlar veren Pusat’ın moda çekimini andıran fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Kartepe hatırası

Oyuncu Merve Sevi, kar yağışını fırsat bilerek Kartepe’ye gitti.



Bol bol kayak yaparak tatilini değerlendiren oyuncu, güzel bir pozunu takipçileriyle paylaştı.