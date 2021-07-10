Bade İşçil çocuklar gibi eğlendi
Oğlu Azur’la Bodrum tatilinde görüntülenen oyuncu Bade İşçil, bol bol iskeleden atlayarak hem serinledi hem de çocuklar gibi eğlendi.
Oyuncu Bade İşçil’in Bodrum tatili devam ediyor. Malkoç Süalp’le evliliğinden olan oğlu Azur’la tatil yapan İşçil, önceki gün denize girerken objektiflere takıldı.
Yalıkavak’taki bir iskelede görüntülenen anne oğulun deniz keyfi dikkat çekti.
Azur’la bol bol iskeleden atlayarak çocuklar gibi eğlenen İşçil, güneşten bunalınca evlerinin bulunduğu siteye geçti.
Burada Azur ve onun arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra günü tamamladı.