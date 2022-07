Bacaklarımı bir de filtresiz görün: Yine sosyal medyada gündem oldu

Haberin Devamı

BİRİNDE KUSURSUZ

Attığı her adımla herkesin dikkatini üzerine çeken Cardi B. bu kez de Instagram hesabında bir filtreli bir de filtresiz iki pozuna yer verdi. Cardi B'nin, üzerinde aynı kıyafetle ve aynı havuz başında çektirdiği pozlardan filtreli olanında şarkıcı kusursuz görünüyor.

DİĞERİNDE SELÜLİTLER, ÇATLAKLAR GÖZLER ÖNÜNDE

Fakat şarkıcının filtresiz pozunda ise bacaklarındaki selülitler ve çatlaklar ilk bakışta belli oluyor. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Cardi B'nin bu paylaşımına 136 milyon takipçinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi onun her haliyle iyi göründüğünü belirtti.

'UYANDIKTAN 20 DAKİKA SONRA'

Cardi B. zaman zaman sosyal medya hesabında yaptığı bu tür paylaşımlarla gündeme geliyor. Bunun bir örneğini de geçen yıl yine bir kez daha gözler önüne serdi. Cardi B. yataktan kalktıktan kısa süre sonra çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bu, uyandıktan 20 dakika sonra benim yüzüm: Filtre yok, saçlarımı taramadım, dudaklarıma parlatıcı sürdüm, hepsi bu" diye yazdı.

'GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM'

Siyah bir tişört giyen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını da anlattı. Şarkıcı, kendini olduğu gibi sevdiğini de ekledi.

'KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN' MESAJI: Takipçilerinin birçoğu Cardi B'nin videoda verdiği "kendinizi olduğunuz gibi sevin" mesajını destekleyip bazı acınacak haldeki insanların, başkalarının ruh halini de aşağıya çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

Cardi B'nin bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, Cardi B'nin bu paylaşımına "Güzel yüz, güzel hayat, güzel vücut" diye yazdı. Bir başka takipçisi de aslında onu tanımayan birçok insanın nedensiz yere Cardi B'den nefret ettiğini belirterek herkesin kendi işine bakmasını yazdı. Bir başka takipçisi "Bence makyajsız güzel görünüyorsun" diyerek yorumunu yazdı. Bir başkası da bazı insanların negatif enerji yaymak için vakit bulduklarını belirtip Cardi B'nin bunun tam tersini yaptığını savundu.

'DOĞUMDAN SONRA ESTETİK YAPTIRACAK HALİM Mİ KALDI!'

Cardi B. geçen yılın ekim ayında ise ikinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra hakkında ortaya atılan "estetik operasyon" iddialarını yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yalanladı. Eşi Offset ile birlikte ikinci bebeklerine kavuşan 28 yaşındaki Cardi B, geçen hafta bir etkinliğe de katıldı. Vücuduna yapışan kırmızı bir elbise giyen Cardi B'nin, eylül başında ikinci doğumunu yapmış olmasına rağmen kısa sürede forma girmiş olduğu da dikkat çekti. Bu durum da hayranları arasında "Cardi B, bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp yağ aldırmış" söylentilerine yol açtı. Cardi B de bu söylentilere yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA İÇİNİ DÖKTÜ

Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde bu iddialara yanıt verdi. Cardi B. Herkesin kendisine "yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini" sorduğunu belirten Cardi B "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben" dedi. Cardi B, ikinci doğumu sırasında çok kan kaybettiğini vurgulayarak "Bir gün takipçileriyle nasıl zor bir doğum yaptığını da konuşacağını" ekledi.

TAKİPÇİLERİNE CESARET VERDİ

Cardi B, doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı bu şekilde, kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret verdi.

SATIN ALDIĞI MALİKANEYİ GURURLA GÖSTERDİ

Cardi B. 2021 yılının kasım ayında yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Müzik dünyasının, lüks harcamalarıyla en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Cardi B, milyon dolarlık emlak portföyüne bir yenisini daha ekledi. Üstelik de "evim" dediği New York'ta. Sarayı andıran yeni evinin girişinde çektirdiği bir pozunu da sosyal medya hesabından "Kendimle gurur duyuyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. 28 yaşındaki Cardi B, takipçilerine "Evimde küçük bir tur isterseniz, bana haber verin" diye seslendi.

Cardi B. sosyal medyada kendisinin de ifade ettiği gibi "gerçek yüzünü" gözler önüne sermekten çekinmese de katıldığı davet ya da etkinliklerde giydiği sıra dışı kıyafetlerle dikkat çekmeyi de başarıyor. Offset ile evliliğinden Kulture Kiari adında üç yaşında bir kızı ve Wave Set adıhda 9 aylık bir oğlu olan Cardi B. sürdürdüğü lüks hayatla da dikkat çekiyor. Çocukları için dudak uçuklatan maddi değer taşıyan hediyeler almaktan çekinmeyen Cardi B'nin yaşam öyküsü ve bugünlere gelişi aslında bir "başarı öyküsü."

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Cardi B, henüz dekorasyonu tam olarak bitmemiş olan yeni evinin girişinde çekilen fotoğrafını paylaştığı mesajına "Son günlerde sadece tek bir yerde yaşamıyorum, işim gereği her yerdeyim" diye başladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Kesin olan bir şey var ki memleketim olan New York'ta da bir eve ihtiyacım vardı. Kendimde çok gurur duyuyorum. Nerede olurlarsa olsunlar çocuklarımın, rahat olmaları için çok çalışıyorum. Ben ve kocam New York'ta bir ev sahibi olmayı her zaman hayal ettik. Sonunda Atlanta ve Los Angeles'taki evlerimiz dışında portföyümüze New York'ta da bir ev kattık." Cardi B, New York'ta da bir evi olduğu için artık ailesiyle rahatça bir araya gelebileceğini de satırlarına ekledi. Hayatı boyunca pek çok şey başardığını anlatan ünlü şarkıcı yine de ulaşmak istediği hedeflerden çok uzakta olduğunu belirtti.

Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yoksul semtlerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

BU TEKLİF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

ANNESİNE YALAN SÖYLEDİ

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

OKULA DÖNDÜ AMA YİNE BIRAKTI

Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı. Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.

ÜN GETİREN PROGRAM

Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ

Cardi B'nin kısacık zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan öyküsünün özeti böyle. Genç şarkıcı birçok deneyimli meslektaşını da geride bırakarak Grammy Ödülü bile kazandı. Sadece mesleki başarılarıyla değil özel hayatıyla da gündemde Cardi B.