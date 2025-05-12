Babasız bebeklerinin sayısı üçe çıktı... Güzel oyuncunun ikizleri oldu!

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Hatta bununla da kalmadı, güzel oyuncu boşandıktan sonra aralarındaki bitmeyen karalama davaları sırasında evlerinin kapalı kapıları ardında yaşanan en özel sırları bile ortaya saçıldı.

Sonunda o da tasını tarağını toplayıp ülkesini bile terk etti. Küçük kızını da yanına aldı... Görünüşe göre bir süre daha Hollywood'dan uzak kalacak.

İşte şimdi bu ünlü oyuncudan mutlu bir haber geldi..

O artık bir değil iki çocuk annesi! Biri kız diğeri erkek ikiz bebeklerinin doğduğunu da Anneler Günü'nde sosyal medya sayfasından ilan etti.

BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK İKİZLERİ DÜNYAYA GELDİ

Bir değil iki bebek sahibi olan bu ünlü Amber Heard…

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Eski kocası Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği son karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni bir hayat kurdu Amber Heard. Tabii ki dört yaşında olan kızı Ooonagh Page ile birlikte...

Şimdi artık Amber Heard, bir değil üç çocuk annesi...

Güzel oyuncu yeni bebeklerinin dünyaya geldiğini ve ailesinin büyüdüğünü 11 Mayıs Anneler Günü'nde yaptığı Instagram sayfasından duyurdu.

Kızı Oonagh ile yeni doğan ikizlerinin ayaklarının fotoğrafını paylaşan Amber Heard bu yılın Anneler Günü'nü asla unutmayacağını belirtti.

Amber Heard, biri kız diğeri erkek ikizlerinin dünyaya geldiğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.





HAYALİNİ KURDUĞU AİLEYE SONUNDA KAVUŞTU

"Bu yıl, inşa etmeye çalıştığım aile tamamlandığı için kelimelerle ifade edemeyecek kadar mutluyum" diye yazdı.

Sonra da "Heard çetesine ikizlerinin de katıldığını" ekledi.

"Kızım Agnes ve oğlum Ocean ellerimi ve kalbimi dolduruyor" satırlarıyla bir erkek bir de kız ikiz bebek sahibi olduğunu duyurdu.

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"Dört yıl önce kızım Oonagh doğduğunda dünyam sonsuza kadar değişti. Daha fazla sevinç duyamayacağımı düşünmüştüm. Ama şimdi üç kere sevinçten patlıyorum" diye yazdı.

KENDİ ŞARTLARINDA ANNE OLDU

Doğurganlığı zorlamasına rağmen kendi başına ve kendi şartlarında anne olmanın, hayatının en alçakgönüllü deneyimi olduğunu satırlarına ekledi Amber Heard.

"Bunu sorumluluğunu alarak seçebildiğim için sonsuza dek minnettarım" diye yazdı. Ardından da kendisinin ve üç çocuğunun bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladığını satırlarına ekledi.

"Her zaman sevgiyle" diyerek paylaşımını bitirdi güzel oyuncu.

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Amber Heard'ün yeni bebek sahibi olacağını sözcüsü geçen yılın aralık ayında duyurmuştu. Sözcü, hamileliğin henüz yeni olduğunu ve Heard'ün şimdilik daha fazla ayrıntı vermek istemediğini de eklemişti.

İLK BEBEĞİNİN BABASI HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER BİTMİYOR

Amber Heard, ilk bebeği Oonagh Page'i, 2021 yılının nisan ayında taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına aldı. Onun doğumunu sosyal medya sayfasından ilan ederek herkesi şaşırtmıştı.

Heard, büyük kızının taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu belirtmiş ama babası olan donörün kimliğini saklamıştı.

Hatta Oonagh'ın sperm donörünün Heard ile kısa bir ilişki yaşayan iş insanı Elon Musk olduğu söylentileri ortaya atıldı.

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Bu söylentiler hala bitmemiş olsa da Heard bebeklerinin babasının kimliğini bir sır gibi saklamayı sürdürüyor.