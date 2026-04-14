BabasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hreti onun gÃ¼nahÄ± oldu: Torpilli zengin Ã§ocuk diye yerden yere vurdular

×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA SAÄžLIK Ä°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

BabasÄ±nÄ±n ÅŸöhreti onun günahÄ± oldu: 'Torpilli zengin çocuk' diye yerden yere vurdular

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 16:09

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda epeydir bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma konusu "nepo bebekler"... Yani "ayrÄ±calÄ±klÄ± Ã§ocuklar.." KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse, anne ve babalarÄ±nÄ±n yÄ±llar Ã¶nce Ã¼n kazandÄ±ÄŸÄ± alanlarda kariyer yapan, onlarÄ±n sayesinde kÄ±sa yoldan basamaklarÄ± tÄ±rmanan Ã§ocuklar iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor bu deyim.

Haberin DevamÄ±

Elbette iÅŸin baÅŸlangÄ±cÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ bir anne ya da babanÄ±n Ã§ocuÄŸu olmak onlara baÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nden geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±yor.

Bu inkar edilmez bir gerÃ§ek.

Yine de Ã¼nlÃ¼ ebeveynleri sayesinde onlarla aynÄ± alanda kariyer yapan Ã§ocuklarÄ±n hiÃ§ Ã§aba harcamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek de doÄŸru deÄŸil.

Yine de bu "nepo bebekler" tartÄ±ÅŸmasÄ± da bu tÃ¼r Ã§ocuk ya da genÃ§lere yÃ¶neler eleÅŸtiriler de bitecek gibi deÄŸil.
Â

BABASININ Ä°HANETÄ°NÄ° BÄ°LE UNUTTURDU
Tam da bu konuda son zamanlarda gÃ¼ndemde olan bir isim de Violet Grohl.

Elbette soyadÄ± hemen aklÄ±nÄ±za Dave Grohl'u getirdi...

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Nirvana grubuyla Ã¼nlenen, sonra da Foo Fighthers grubunu kuran Dave Grohl ile ihanetini bile affeden karÄ±sÄ± Jordyn Blum'un Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 19 yaÅŸÄ±ndaki Violet.

Haberin DevamÄ±

Dave Grohl, aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa son zamanlarda karÄ±sÄ±nÄ± aldatÄ±p bir yasak aÅŸk Ã§ocuÄŸu babasÄ± olmasÄ±yla gÃ¼ndemdeydi.

KaÃ§amak iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±ndan kaÃ§mayacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medyadan bile duyuran 57 yaÅŸÄ±ndaki Grohl, karÄ±sÄ± tarafÄ±ndan affedilince bu konuda artÄ±k manÅŸetlerdeki yerini kaybetti.

ONA 'ÅžIMARIK TORPÄ°LLÄ° Ã‡OCUK' DEDÄ°LER
Ama bu Ã¼nlÃ¼ soyadÄ± ÅŸimdi deÂ  Violet yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼ndemde ilk sÄ±ralara yerleÅŸti.

Bunun nedeni de babasÄ±ndan dolayÄ± mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§ine doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen Violet'in yine bu alanda kariyer yapmaya baÅŸlamasÄ±.

GenÃ§ kÄ±z, gelecek mayÄ±s ayÄ±nda Be Sweet to Me adÄ±nÄ± verdiÄŸi ilk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bunun iÃ§in de canÄ±nÄ± diÅŸine takÄ±p Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Violet.

DiÄŸer yandan ise Ã¶zellikle sosyal medyadan genÃ§ kÄ±za kolayca katlanÄ±lmayacak eleÅŸtiriler geliyor bir sÃ¼redir.

BabasÄ± Dave Grohl'un ÅŸÃ¶hreti sayesinde mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na kolayca adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan bazÄ± kiÅŸiler Violet hakkÄ±nda "torpilli zengin Ã§ocuk", "ÅŸÄ±marÄ±k kÄ±z" ya da "iÅŸe yaramaz" tanÄ±mlarÄ±nÄ± kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±
Ä°STEYEN KONUÅžSUN... ONUN UMURUMDA DEÄžÄ°L
Bu aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler Ã¶yle Ã§ok arttÄ± ki Violet sonunda bunlara yanÄ±t vermek zorunda hissetti kendini.

Elde ettiÄŸi fÄ±rsatlarÄ±n kendi baÅŸarÄ±sÄ±ndan deÄŸil babasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hretinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilerine karÅŸÄ± iki ayaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde saÄŸlam bir ÅŸekilde durdu ve o da sert ÅŸekilde konuÅŸtu.

Violet Grohl, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, babasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hretinin kendi kariyerine faydasÄ± olduÄŸunu inkar etmedi. "Elbette soyadÄ±m sayesinde bazÄ± kapÄ±lar Ã¶nÃ¼mde aÃ§Ä±ldÄ±, bunu inkar edemem" diye konuÅŸtu.

Hemen ardÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Kimseye bunun iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±, bu 'ayrÄ±calÄ±klÄ±' tanÄ±mlamasÄ±nÄ±n kalbimi kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeyeceÄŸim. Size duygularÄ±mÄ± incittiÄŸinizi sÃ¶ylemeyeceÄŸim. GerÃ§ekten hiÃ§ umurumda deÄŸil."

Haberin DevamÄ±

GenÃ§ kÄ±z bununla da yetinmedi. BabasÄ± sayesinde "torpilli" olarak anÄ±lmaya alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸunu saklamadÄ±.

YÄ°NE DE DOÄžDUÄžU ORTAM Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTAR
"Bunu 13 yaÅŸÄ±mdan beri duyuyorum. O yÃ¼zden bana istediÄŸiniz kadar bunu sÃ¶yleyin. Sadece bir noktada insanlarÄ±n bana bir ÅŸans vermesini istiyorum" diye konuÅŸtu.

DiÄŸer yandan Violet Grohl, dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ortama minnettar olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden kendini ayrÄ±calÄ±klÄ± hissettiÄŸini de saklamadÄ±.

"MÃ¼zisyenlerin etrafÄ±nda olmak, ilgimi besleyen ve bir albÃ¼m yapmama olanak tanÄ±yan bir ortamda bulunmak bÃ¼yÃ¼k bir ayrÄ±calÄ±k" dedi.

Haberin DevamÄ±

BABASI NÄ°RVANA GRUBUYLA ÃœNLENMÄ°ÅžTÄ°:Â Violet'in babasÄ± Dave Grohl, Nirvana grubunun davulcusu olarak Ã¼nlendi. Kurt Cobain'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra grup daÄŸÄ±lÄ±nca bu kez de Foo Fighthers grubunu kurdu. Grohl, enerjik sahne performansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ± sÃ¶zleriyle de tanÄ±nÄ±yor.

Ä°HANETÄ°NÄ° KENDÄ°SÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°
Elbette onun son dÃ¶nemde gÃ¼ndemde olmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka nedeni daha var. Dave Grohl, iki buÃ§uk yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla karÄ±sÄ± Jordyn'i aldatÄ±p bir de kÄ±z bebek sahibi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Yeni doÄŸan kÄ±zÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± inkar etmeyen Grohl, karÄ±sÄ±nÄ±n kendisini affetmesi iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu konuda da baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkes bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n duyduÄŸu ihanetin bu yuvayÄ± yÄ±kmasÄ±nÄ± beklerken Ã§ift evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± aldÄ±.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
BAKMADAN GEÇME!