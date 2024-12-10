Babasının milyonları onun umurunda değil... Ünlü oyuncunun oğlu bir restoranda vardiyalı işe girmiş

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Diğer yandan gönül hayatı da çok hareketliydi... Döneminin bütün güzel ve ünlü kadınlarıyla sevgili oldu, evlilik yaptı... İşin ilginci eski sevgilileri bile yıllar geçmesine rağmen onu bir türlü unutamadıklarını saklamıyorlar.

Bu arada uzun ilişkisinden iki tane çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan kız olanı hem annesi hem de kendisi gibi gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı. Oğlu ise şu ana kadar sakin bir hayat yaşamayı seçti. Kendine bambaşka bir yol çizdi.

Uzun sözün kısası ünlü oyuncunun ve kendisi kadar ünlü olan şarkıcı ve oyuncu eski sevgilisinin oğlu bir restoranda iki yıl boyunca kelimenin tam anlamıyla gizli gizli çalıştı.

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İKİ YIL BİR RESTORANDA ÇALIŞMIŞ

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü Johnny Depp. Son eşi Amber Heard ile olaylı bir boşanma davası yaşayan Depp, bu sırada sarsıntıya giren kariyerini de sonunda toparladı ve eski günlerine dönmeye başladı.

Depp'in Amber Heard uğruna terk ettiği Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis'den iki tane çocuğu var. 25 yaşındaki kızı Lily Rose, model ve oyuncu olarak kariyer yapıyor.

Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin 22 yaşındaki oğlu Jack'e gelirsek... İşte işin o kısmı biraz farklı. Jack, ablası Lily Rose'un tam tersine öyle kalabalıklar karşısında, spot ışıklarının altında bir hayat sürmüyor.

Aslında babasına olan fiziksel benzerliğiyle çok dikkat çeken Jack Depp'in iki yıl boyunca Pariste bir Lübnan restoranında çalıştığı ortaya çıktı!

BARMENLİK VE GARSONLUK YAPTI... MÜŞTERİLER İÇİN MEZE HAZIRLADI

Paris'in Bastille bölgesinde bulunan bu restoranın gedikli müşterileri arasında Jack Depp'in annesi Vanessa Paradis ile ablası Lily Rose da bulunuyor.

Ama bu kadar değil. Johnny Depp'in tek oğlunun çalıştığı restoran, kentin kendi alanında gözde mekanlarından biri.

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Müzik, moda ve sinema dünyasından ünlüler de sık sık bu restoranda buluşuyor. Bunlar arasında yolu Paris'e düştükçe buraya giden Matt Damon ve Matt Dillon da var üstelik.

Büyükbabasının adını taşıyan Jack Depp, restoranda vardiyalı olarak çalışmış. Barmenlik ve garsonluğun yanı sıra restoranın alt katında yer alan mutfakta müşteriler için mezeler hazırlamış.

ESKİ PATRONU GERİ DÖNMESİNİ UMUYOR: ÖYLE ÇALIŞAN BULMAK ZOR

Jack Depp'in iki yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde çalıştığı restoranın 15 yıllık bir geçmişi var.

Jack, birkaç ay önce buradaki işinden ayrılmış olsa da restoranın sahibi Edouard Chueke, onun harika bir çalışan olduğunu belirtip, kapılarını her zaman açık tuttuklarını ve ne zaman dönerse işinin

hazır olduğunu söyledi.

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Chueke "Çok iyi bir çalışandı... Birkaç ay önce ayrıldı. Ama onun önümüzdeki yıl geri dönmesini bekliyorum. Çünkü böyle iyi çalışan birini bulmak kolay değil" dedi.

Jack Depp'in patronu, genç adamın iki yıl restoranda çalışıp birkaç ay önce ayrıldığını söyledi. Yine de "Onun önümüzdeki yıl dönmesini umuyorum. Böyle iyi çalışan bulmak zor" diye konuştu.





Johnny Depp, oğlu Jack ve kızı Lily Rose'un annesi, Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile 14 yıl birlikte oldu. Fakat The Rum Diary filmindeki rol arkadaşı Amber Heard aşkı uğruna ondan ayrıldı...Depp ile Heard'ün evliliği uzun sürmedi ve olaylı bitti.

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Jack sakin ve sessiz bir hayat yaşamayı seçti. Fakat ablası Lily Rose, model ve oyuncu olarak kariyer yapıyor.