BabasÄ±nÄ±n milyarlÄ±k mirasÄ±ndan tek kuruÅŸ alamamÄ±ÅŸtÄ±... Kendi parasÄ±nÄ± kendi kazanÄ±yor... Åžimdi de sevdiÄŸiyle yuvasÄ±nÄ± kuruyor!

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Genelde bÃ¶yle olsa da bu durum her zengin babanÄ±n Ã§ocuÄŸu iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ±larÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in onlara Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir miras bÄ±rakmaz. Bazen o Ã§ocuklara kalan tek ÅŸey tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve "zengin" soyadÄ± olur.

BABASI Ã–LDÃœÄžÃœNDE 12 YAÅžINDAYDI

TÄ±pkÄ± Apple'Ä±n kurucusu Steve Jobs'Ä±n Ã§ocuklarÄ±na olduÄŸu gibi.

2011 yÄ±lÄ±nda, henÃ¼z 56 yaÅŸÄ±ndayken pankreas kanserinden hayata veda eden Steve Jobs'tan geriye 21.7 milyar dolarlÄ±k bir servet kaldÄ±. Ama sanmayÄ±n ki bu servet karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ± arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

HiÃ§ Ã¶yle bir durum olmadÄ±.

MirasÄ±n Ã§oÄŸu karÄ±sÄ± Lauren Powell Jobs'Ä±n yÃ¶netiminde. ÃœÃ§ Ã§ocuk ise herhangi bir miras almadÄ±.

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BU HAFTA SONU EVLENÄ°YOR

Ä°ÅŸte Steve Jobs'Ä±n o bÃ¼yÃ¼k mirasÄ±ndan pay almak yerine hayatÄ±nÄ± kendi kazanan Ã§ocuklarÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Eve Jobs, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonu evleniyor. 27 yaÅŸÄ±ndaki Eve, hayatÄ±nÄ± kendisinden bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan atla engel atlama sporcusu erkek arkadaÅŸÄ± Harry Charles ile birleÅŸtirecek.

Her ne kadar kocasÄ±ndan kalan bÃ¼yÃ¼k mirasÄ± Ã§ocuklarÄ±na paylaÅŸtÄ±rmasa da annesi Lauren da kÄ±zÄ±nÄ±n bu mutlu gÃ¼nÃ¼ iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Eve Jobs ile Harry Charles'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ä°ngiltere'de Ã¼nlÃ¼ ve zengin kiÅŸilerin pek sevdiÄŸi kÄ±rsal bir bÃ¶lge olan Cotswolds'ta yapÄ±lacak. Her ne kadar dÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili ayrÄ±ntÄ±lar kalÄ±n bir gizem perdesi altÄ±nda tutuluyor olsa da bilinen bazÄ± noktalar da var.

ÃœNLÃœ KONUKLAR

Bir teknoloji efsanesinin kÄ±zÄ± olan Eve'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne iÅŸ, sanat ve sosyete dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri konuk olacak. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Bill Gates'in kÄ±zÄ± Jennifer, Eve'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lacak.

ABD siyaset sahnesinin Ã¶nde gelen simalarÄ±ndan Kamala Harris, Bruce Springsteen'in kendisi de bir binici olan kÄ±zÄ± Jessica Springsteen, Roman Abramovic'in kÄ±zÄ± Sofia da tÃ¶renin konuklarÄ± arasÄ±nda.

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Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re iki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Sir Elton John da bir mini konser verecek.

Eve Jobs, tÄ±pkÄ± evleneceÄŸi Harry Charles gibi atla engel atlama sporuyla uÄŸraÅŸÄ±yor. Ä°ki genci tanÄ±ÅŸma platformu da bu spor dalÄ± oldu zaten. AtlÄ± sporlara ilgileri onlarÄ± buluÅŸturdu. Åžimdi de iki genÃ§ yuvalarÄ±nÄ± kuracak.

'SERVETÄ°MÄ°, SERVET BÄ°RÄ°KTÄ°RMEYÄ° UMURSAMAYAN KOCAMDAN ALDIM'

BabasÄ± Steve Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±nda olan Eve'in 47 yaÅŸÄ±nda Lisa Brennan Jobs adÄ±nda bir Ã¼vey ablasÄ± var. Annesiyle babasÄ±nÄ±n evliliÄŸinden ise 33 yaÅŸÄ±nda Reed ve 29 yaÅŸÄ±nda Erin adÄ±nda iki Ã¶z kardeÅŸi var.

Steve ile Lauren Powell Jobs, 1991 yÄ±lÄ±nda evlendi. Steve Ã¶lene kadar da evli kaldÄ±lar.

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Steve Jobs'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra geride 21.7 milyar dolarlÄ±k bir servet kaldÄ±. Bunun Ã§oÄŸunun yÃ¶netimi de karÄ±sÄ± Lauren'daâ€¦

Lauren "Ben miras bÄ±rakacak bir servet inÅŸa etmekle ilgilenmiyorum. Steve de bununla ilgilenmiyordu. Yeterince uzun yaÅŸarsam eÄŸer bu servet de benimle birlikte bitecek" demiÅŸti.

Ã–zetle, Steve Jobs'Ä±n servetinden Ã§ocuklarÄ± herhangi bir pay almadÄ±. Onun yerine hepsi kendi hayatlarÄ±nÄ± kendileri kazanÄ±yor.



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YakÄ±nda evlenecek olan Eve Jobs'a gelirsek... GenÃ§ kadÄ±n da atlÄ± sporlarla ilgileniyor. Onun yanÄ± sÄ±ra moda dÃ¼nyasÄ±nda bir kariyer inÅŸa etmeye Ã§abalÄ±yor..





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Steve Jobs, 2011 yÄ±lÄ±nda 56 yaÅŸÄ±ndayken pankreas kanseri nedeniyle hayata veda etti.

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