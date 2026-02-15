Babasının kızıl saçlı prensesi… ‘Sonsuza dek sevgililerim’

Haberin Devamı

Bu paylaşımlardan eksik kalmayan ünlülerden biri de artık tıpkı bir sosyal medya influencer’ı gibi davranmaya başlayan Sussex Düşesi Meghan Markle’dı.

Kraliyet ailesinin katı kurallarıyla yaşamaktan kurtulduğundan beri giderek özel hayatı konusunda daha açık davranmaya başlayan eski prenses kendi markası As Ever’ı yarattığından beri bu konuda ünlülerle yarışır oldu.

Aslında geçmişte de bunu yapan ancak 2018’de Prens Harry’yle evlenip kraliyet ailesine girdikten sonra sosyal medyadan kopan Meghan kendi adını taşıyan Instagram sayfasını bir sene önce aktifleştirmişti ve kısa bir süre içinde 4 milyondan fazla takipçi toplamayı başardı.

Düşes, herkes sevgilisi ya da eşiyle aşk pozlarını paylaşırken farklı bir yol izledi ve kocası Harry’yle kızları Lilibet’in güzel bir fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.

Baba kızın bu güzel fotoğrafında Harry Lilibet’i sevgiyle kucağında tutuyor ve ona bakıyor, küçük Lilibet ise koluna bağlanan kırmızı balonları görmenin sevincini yaşıyordu.

Meghan Markle fotoğrafın altına “Bu ikisi ve Archie. Sonsuza Dek Sevgililerim” yazdı ve bir de kırmızı kalp emojisi koyarak Sevgililer Günü’nü dört kişilik çekirdek ailesiyle anlamlandırmış oldu.

Meghan yıllar sonra kızının yüzünü de ilk defa göstermiş oldu. Çift artık diğer kraliyet üyeleri gibi davranmak zorunda olmadıkları için çocuklarıyla çok daha fazla poz vermeye ve artık onları da kendi ünlerinin arasında katmaya çoktan başlamıştı.

Ancak Meghan yine de çocuklarının yüzlerini çok fazla göstermemeye ve onların fotoğraflarını paylaşırken pozlarının arkaları dönük olmasına dikkat ediyordu.

Harry ve Lilibet’in bu özel pozunda ise kuralı bozdu ve Lilibet’in yüzünü hayranlarına gösterdi. Lilibet’in de tıpkı ağabeyi Archie gibi babaları Harry’nin kızıl saçlarını miras aldığı böylece bir kez daha açıkça belli olmuş oldu.

Meghan sosyal medyadaki bu yeni yeni filizlenen fenomenliğinden pek memnun gözükse de Harry’nin güvenlik endişeleri yüzünden karısına bu konuda biraz kızgın olduğu iddiaları var.

Prens Harry ABD’ye taşındıktan sonra kendilerine kraliyet tarafından tahsis edilen korumaların ellerinden alınmasına tepki göstermiş hatta bu uğurda İngiltere’de bir de dava açarak kendisi ve ailesi için yeniden koruma talep etmişti.

2025’te evliliklerinin 7. yıl dönümünü kutlayan Harry ve Meghan çifti sık sık aralarının bozuk olduğu yönündeki dedikoduların hedefi olsalar da birbirlerine olan aşklarını sürekli sergilemekten kaçınmıyorlar.

Gündüz sosyal medyadan paylaşım yapan Meghan’ın Sevgililer Günü gecesini çocuklarını bakıcıya bırakıp kocası Harry’yle Los Angeles’ın ünlü restoranlarından birinde romantik bir yemek yiyerek geçirdiği de ortaya çıktı.

Ancak çift bu yemekte basına yakalanmamak için çok dikkatli davrandı.

Meghan Markle evlilik yıl dönümlerini kutlarken Prens Harry'yi inanılmaz bir partner olduğu için övmüş ve ilişkilerini anlatırken “O her zaman yanımızda, sürekli olarak ailemizin güvende ve korunmuş olduğundan, moralimizin yüksek olduğundan ve baş başa romantik akşam yemeklerine zaman ayırdığımızdan emin olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor” demişti.

Markle için Prens Harry'nin yakışıklı olması da bu aşkın cabası... Kocasını sadece iyi bir eş ve baba olduğu için övmekle kalmayan Meghan onun için “Ayrıca çok da çekici. Fark ettiyseniz, kocam çok, çok yakışıklı. Ama kalbi daha da güzel.” demişti.