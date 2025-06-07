Ünlü çiftin ilk torunu nasıl da büyüdü... Hani neredeymiş babasının biricik gülü... Doğum gününe sadece haftalar kaldı!

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İşte o minik bebek büyüdü ve iki ay sonra da ilk doğum gününü kutlayacak. Ama onun öncesinde çoktan sosyal medya fenomenine dönüştü bile. Özellikle de babasının onunla birlikte yaptığı paylaşımları izlenme rekorları kırıyor.

Kendisi ünlü bir aileye mensup olduğunu, daha dünyaya geldiği ilk andan itibaren milyonların ilgisini çektiğini henüz bilmese de küçük bebek mutlu bir şekilde ailesinin sevgi dolu kollarında büyüyor.

İşte o ünlü bebekten yeni bir sosyal medya paylaşımı daha geldi...

ONUN SAYESİNDE GENÇ YAŞINDA BABAANNE OLDU

Böyle uzun uzun anlattığımız bu bebek Ürdün Kralı Abdullah ile karısı Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses İman.

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Çiftin dört çocuğundan en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan Iman, geçen yıl ağustos ayında dünyaya geldi. Uzun sözün kısası sadece iki ay sonra ilk doğum gününü kutlayacak.

Ama onun öncesinde minik İman, sık sık babası Hüseyin'in. çokça gencecik yaşında, daha 53'ündü torun sahibi olan babaannesi Kraliçe Rania'nın az da olsa annesi Rajwa'nın kollarında verdiği pozlarla sosyal medyanın en çok ilgi çeken ünlüleriyle yarışır hale geldi bile.

Prens Hüseyin, son olarak kızıyla birlikte çekilen bir videosunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu video Ürdün futbol milli takımının Dünya Kupası elemelerinde Umman ile oynayacağı maç öncesi çekilmişti.

Hüseyin kızının neşeli bir şekilde el çırptığı videoya "İman bugünkü maç için hazır. Morali yüksek... Bu cesur adamlara tebrikler" mesajını ekledi.

Belli ki İman'ın verdiği bu moral takıma da yaradı.. Çünkü Ürdün futbol milli takımı dünkü maçta Umman'ı 3-0 yendi.

Bu arada Prens Hüseyin, karısı Prenses Rajwa, küçük kız kardeşi Prenses Selma da dünkü maçta takımı destekleyenler arasındaydı.

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Her ne kadar çok küçük olduğu için minik İman'ı stadyuma götüremeseler de Hüseyin ile Rajwa, evlerine döndükten sonra zaferin sevincini minik kızlarıyla paylaştı.

İman'ın annesi Prenses Rajwa ile küçük halası Prenses Selma da Prens Hüseyin ile birlikte maçı stadyumda izledi.





İKİ AY SONRA İLK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAK

Ürdün Kraliçesi Rania ile Kral Abdullah'ın ilk torunu, Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman, geçen yılın ağustos ayında dünyaya geldi.

Minik bebeğin doğumunu hem aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Rania hem de kocası Abdullah, sosyal medya sayfalarından duyurdu.

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Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, 2023 yılının haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Minik İman, bir süre önce annesinin ve babasının kucağında ilk yurt dışı gezisine bile gitti.





İKİNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman 3 Ağustos 2024 günü dünyaya gözlerini açtı.

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Minik bebeğin doğumu ilk torun sevinci yaşayan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın sosyal medya sayfalarından duyuruldu. Tabii ki bebeğin babası Hüseyin de ilk evladının sevincini sosyal medya takipçilerine duyurdu.

Hatta o dönemde gelen haberlere göre Prens Hüseyin, dedesinin adını taşıyan hastanede kızıyla aynı gün doğan bütün bebeklere bir altın lira hediye etti.