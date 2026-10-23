Babası çocuk istismarıyla suçlanıyor... Meghan Markle sessizliğini bozdu... 'Bundan sekiz yıldır haberim var'

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Böyle bakıldığında Meghan Markle da tıpkı eltisi Galler Prensesi Kate Middleton gibi "modern bir peri masalı kahramanı" gibi görünüyor.

Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Seveni ve hayran olanı kadar sevmeyeni hatta nefret edeni de var Meghan'ın. Daha da ötesinde Harry'nin, ailesiyle arasının açılmasında onun etkisi olduğuna inananlar da az değil.

Üstelik hayatı da pek öyle peri masalına benzemiyor. Altı yıl önce bin bir eleştiri yaparak terk ettiği İngiltere'ye geri döndü.

ABD'deyken kocasıyla birlikte hangi işe el attıysa çok da başarılı olamadı.

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Ama şimdi başındaki sorunlar hepsinden daha büyük. Çünkü Sussex Düşesi'nin yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle'ın evinde çocuk istismarı içeren uygunsuz görüntüler bulundu.

Bu durum da sadece Meghan için değil bütün bir İngiliz kraliyet ailesi için tüyler ürpertici bir durum. İşte bütün bunların üzerine Meghan Markle, sessizliğini bozdu ve bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Son 24 saat içinde gün yüzüne çıkan haberler beni derinden sarstı. Düşüncelerim, zarar görmüş olabilecek tüm çocuklarla birlikte" satırlarına yer verdi.

Markle bu açıklamasında başka çarpıcı bir ayrıntıyı da gözler önüne serdi. Buna göre Düşes babasıyla ilgili bu durumdan sekiz yıldır haberdardı.

Bunu da şu satırlarla ifade etti Markle "2018 yılında Metropolitan Polisi'nin Kraliyet Uzman ve Koruma birimine bir mektup gönderilmişti. Bu mektup daha sonra benimle paylaşıldı. Babam hakkında son derece kaygı verici ve rahatsız edici iddialar içeriyordu. Bana da bu iddiaların soruşturulduğuna dair güvence verildi."

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Markle, bu açıklamasında ilk kez çocukları 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet'i neden babasıyla görüştürmediğini de gözler önüne serdi. Amacının onları korumak olduğunu vurguladı.

Meghan Markle, babasıyla ilgili iddiaları 2018 yılında öğrendiğini ifade etti. Düşes, aynı yıl Harry ile evlenirken düğününe babasını davet etmedi. Yıllardır da baba-kız görüşmüyor.

Meghan Markle'ın bu konudaki satırları şöyle: "Umarım artık bazı medya organlarının yıllar boyunca konuyu çarpıtma çabasına rağmen babamla arama mesafe koymanın ve onun çocuklarımla görüşmesine izin vermememin nedeni anlaşılabilir. Bunun tek bir nedeni vardı çocuklarımı korumak."

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Düşes, şu anda ortaya çıkan durumun bir insanın hayallerinin çok ötesinde mide bulandırıcı olduğunu belirtip "En içten dileğim adaletin tam olarak yerini bulması ve masum çocukların güvenliğinin sağlanması" dedi.

Aslına bakılırsa Meghan Markle 'ın babası Thomas Markle hakkındaki iddiaları şiddetle reddedip bunların "iğrenç yalanlar" olduğunu savunmuştu.

Baba Thomas Markle kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Thomas Jr'ın kendisine yönelik, bilgisayarına ve cep telefonuna çok sayıda çocuk istismarı içerikli görüntü indirdiği iddialarını yalanlayıp "Birinin bana yıkabileceği en kötü suç bu" dedi.

Meghan'ın babası The Sun gazetesine konuşup kendisini suçlayan oğlunun iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

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Baba Thomas Markle, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Şoke olduğunu, kalbinin kırıldığını ve oğlunun suçlamalarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu" söyledi.

Bugün ortaya çıkan ve bütün dünyayı şoke eden habere göre Thomas Markle'ın Filipinler'in Cebu kentindeki evinde, çocuk istismarına yönelik binlerce görselin kutular içinde saklandığı öne sürülüyor.

Filipinler Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nicholas Ty, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, konunun Cebu'daki insan kaçakçılığı ve çocuk istismarıyla mücadele birimi tarafından soruşturulmakta olduğunu belirtti.

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Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla ise ayrı bir açıklamayla, ulusal polisin kapsamlı bir dijital adli inceleme yapmak üzere Thomas Markle Snr.'ın bilgisayarına el koyduğunu BBC'ye bildirdi.