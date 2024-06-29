Babasının büyük gururu... Askerlik tamam... Şimdi yoluna kırmızı halı serecekler!

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Dünyada Galler Prensesi Kate Middleton'ın halk tarafından benimsenme konusunda tek rakibi olan İspanya Veliaht Prensesi Leonor.

Geçen yıl 18 yaşına giren Leonor, bir yandan askerliğini yapıyor, bir yandan da gelecekteki görevlerine hazırlanıyor.

Son birkaç yıldır babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia ile birlikte omuz omuza çalışan Leonor, şimdi de hayatının yeni ve önemli bir dönemecine hazırlanıyor. Önümüzdeki temmuz ayında güzel prenses yine bir 'ilk'i yaşayacak.

TEK BAŞINA İLK YURT DIŞI GEZİSİNE HAZIRLANIYOR

Zamanı geldiğinde tam 150 yıl sonra İspanya'nın tahtına oturacak ilk "kandan kraliçe" olarak tarihe de geçecek olan Leonor, ilk resmi yurt dışı gezisine çıkacak.

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18 yaşına girdiği dönemden bu yana ülkesindeki halk arasında da popülerliği giderek yükselen Leonor, önümüzdeki 12 Temmuz'da komşu ülke Portekiz'e resmi bir ziyarette bulunacak. Üstelik de yanında babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia olmadan.

Portekiz Cumhurbaşkanı'nın resmi sitesinde 27 Haziran'da yapılan duyuruya göre resmi unvanıyla Asturias Prensesi Leonor için resmi bir karşılama töreni düzenlenecek.

Leonor'u, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo ve Sousa, Başkanlık Sarayı'nda ağırlayacak.

Prenses Leonor'un bu ilk resmi yurtdışı gezisinde ana tema ise "çevre" olacak. Ziyaret sırasında çevre ve okyanusların korunması konularına odaklanılacak.

Portekiz Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesine göre genç Prenses'in bu ziyareti iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi için de bir aracı olacak.

ÜLKESİNDE BU DURUMA ALIŞKIN

Portekiz ziyareti Leonor'un ilk uluslararası gezisi olacak ama bundan üç yıl önce kendi ülkesinde yine bir başına ailesini temsil ederek bir göreve de katıldı Leonor.

2021 yılında Cervantes Enstitüsü'nün kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü nedeniyle bir ziyarette bulundu.

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O sırada henüz 15 yaşında olan Leonor, Madrid'deki merkeze gittiğinde yanında annesi de babası da yoktu.

Portekiz'e yapacağı bu ziyaret sayesinde de Leonor'un hayatında yepyeni bir sayfa açılmış olacak.

TAHTA GEÇİNCE TARİH YAZACAK

İspanyol kraliyet ailesi bir dönem eski kral, Juan Carlos'un adının karıştığı skandallarla gündeme geliyordu. Üstelik bu konuda yalnız değildi eski kral. İki kızı ve damadının adı da bu tür olaylara karıştı. Hatta damadı bir süre cezaevinde yattı.

Sonuçta da tahtı oğlu Felipe'ye bıraktı Juan Carlos.

Fakat bu yılın başlarında ise bu kez Felipe'nin karısı Kraliçe Letizia, dudak uçuklatan söylentilerle gündemi işgal etti. Eski sevgilisi hem de kız kardeşinin eski kocası olan Jaime del Burgo ile yasak aşk yaşadığı iddiaları bir kitaba konu oldu.

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Letizia'nın, Felipe ile evliyken hatta ilk bebeğine hamileyken bile kendisiyle görüşmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü del Burgo.

Bunun üzerine İspanyol kraliyet ailesi herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat farklı bir taktik uygulayarak genç prensesler Leonor ile kardeşi Sofia'yı ön plana çıkarmaya karar verdi.

Özellikle bu türden skandal iddialar ortada dolaştıkça Leonor daha fazla ön plana çıktı.

150 YIL SONRA BİR İLK

Prenses Leonor, günü gelip tahta geçtiğinde adını da tarihe yazdıracak. Bunun nedeni de genç kızın ülkesinin tarihinde 150 yılı aşkın bir süre sonra ilk hükümdar kraliçe unvanı taşıyacak olması.

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Yani bugünkü Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin 'gerçek kraliçe' olarak anıldığı gibi Leonor da evlilik yoluyla değil tahtı babasından alan kraliçe olacak.