Babasının 12 çocuğundan biri... Ünlü çiftin kızı büyüdü... Artık makyaj bile yapıyor!

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İşte bir zamanlar aşkları, evlilikleri ve boşanmalarıyla çok konuşulan ünlü çiftin çocukları da bunlar arasında. Özellikle de büyüdükçe annesi ve babasının karışımını yansıtan güzelliğiyle dikkat çekmeye başladı kızları.

Üstelik kardeşiyle birlikte sahnedeki ilk adımlarını da çoktan attı.

ÜNLÜ ÇİFTİN İKİZLERİNDEN BİRİ

Böyle kısaca anlattığımız bu genç kız Monroe Cannon…

Belki bu şekilde söyleyince onu hemen tanıyamadınız.

Ama ünlü şarkıcı Mariah Carey ile eski kocası sunucu Nick Cannon'ın bir döneme damgasını vuran evliliklerinden dünyaya gelen ikizlerinden kız olanı dersek herkes hemen tanıyacaktır onu.

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Geçtiğimiz hafta 14 yaşına giren Monroe Cannon, babası Nick ile birlikte Los Angeles'ta çıktığı bir gezintide objektiflere takıldı.

Boyu babasına yaklaşan Monroe'ya Nick Cannon'un farklı kadınlardan dünyaya gelen 12 çocuğundan biri olan kardeşi Powerful Queen de eşlik etti.

ARTIK HAFİFÇE MAKYAJ YAPMAYA BİLE BAŞLADI

Bütün dünyanın daha küçücük bir bebek olduğu dönemden bu yana tanıdığı Monroe Cannon, spor giyimine rağmen yüzüne uyguladığı hafif makyajla da dikkat çekti.

Morocco adında bir erkek ikizi bulunan Monroe, daha bu yaşında annesinin ayak izlerini takip ediyor. Annesi Mariah Carey ile birlikte sosyal medyada dans edip şarkı söylediği videoları paylaşılıyor.

Ama bununla da yetinmiyor genç kız. Zaman zaman annesinin konserlerinde de sahnede ona eşlik ediyor.

Monroe Cannon, bu ilk adımlarından anlaşılacağı gibi gösteri dünyasında bir kariyer yapacak görünüşe göre.

55 yaşındaki Mariah Carey son iki yıldır kızı Monroe'nun yanı sıra oğlu Moroccan'ı da kimi konserlerinde sahneye yanına alıyor.

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Mariah Carey ile Nick Cannon'ın ikizlerinden Monroe, artık genç kız oldu.





ÇOCUKLARININ MÜZİK DÜNYASINA İLGİSİ ONU DA MUTLU EDİYOR

Ünlü şarkıcı bu konuda People dergisine verdiği bir röportajda "Çocuklarım büyürken ve hayatta ne yapacaklarına karar vermeye çalışırken onları sahnede görmek benim için gerçekten güzel bir şey" diye konuştu.

Carey, ikizlerinin müzik dünyasına meraklı olduğunu görmenin kendisini ne kadar mutlu ettiğini de saklamadı.

Nick Cannon ve Mariah Carey, bir dönem aşkları, evlilikleri ve boşanmalarıyla magazin gündeminin manşetlerinde yer almıştı.

Özellikle de Nick Cannon'ın Mariah Carey ile boşandıktan sonra söyledikleri uzun süre hafızalardan çıkacak türden değildi.

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Cannon, daha geçen yıl katıldığı bir programda 2008 yılında evlendiği Mariah Carey ile birlikte kurduğu hayatın, kendine olan güvenini ve saygısını yitirmesine neden olduğunu saklamadı.

ÇOK ÜNLÜ BİR ŞARKICIYLA EVLİLİK ONU ZORLADI

Cannon bu konuda "Dünyanın benim hakkında ne düşündüğünü hiç umursamadım. Bilirsiniz işte bu böyledir. Bir gün sizi severler, ertesi gün sizden nefret ederler. Ama kendim söz konusu olduğumda durum böyle değil. Sürekli olarak "Ben kimim?" sorusunun baskısını hissettim" dedi.

Nick Cannon'un böyle düşünmesi de nedensiz değil aslında. Zaten bunu da kendisi anlattı program sırasında: "20'li yaşlarımda evlendim... Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Dünyanın en büyük yıldızıyla evlendim."

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Sözün bu noktasında Nick Cannon, eliyle tabanı göstererek "Benim yörüngem buradaydı" dedi. Sonra da eski karısı Mariah Carey hakkında "O ise çoktan farklı bir stratosferdeydi" diye ekledi.

Cannon, Mariah Carey ile birlikteyken kendini rahat hissettiğini ama bu ilişki dışında kendi kimliğini oluşturmakta zorluk çektiğini anlattı.

Cannon; evlilik sırasında da "Ben bu muyum? Mariah'nın adamı! Gerçekten olması gereken bu mu?" sorularının sürekli kafasının içinde gezindiğini saklamadı.

'BEBEK BEZİ ÇANTASI TAŞIYORDUM'

Onun söylediğine göre 2011 yılında ikizleri Moroccan ve Monroe'nun dünyaya gelişi de bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Çünkü baba olduktan sonra ailenin hiyerarşisi ile mücadele etmeye başladı.

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İkizlerin doğumundan sonraki durumunu da şöyle anlattı Nick Cannon: " Bir köşede duruyordum, bebek bezi çantası getiriyordum." Sözün bu noktasında da eski karısı Mariah Carey'in baskın kişilikli olduğunu ifade etti.

Evliliğin yıkılma nedeni hakkında söyledikleri de ilginç: "Mariah'nın böyle bir adama ihtiyacı vardı. Sadece o adam ben değildim."

MARIAH DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANMIŞTI

Nick Cannon, 2008 yılında Mariah Carey ile evlendiğinde henüz 28 yaşındaydı. Mariah Carey ise Tonny Mottola ile bir evlilik geçirmiş, 39 yaşında daha olgun ve tecrübeliydi.

Cannon ile Carey, 2008'de evlendi. Ama 2016 yılında yollarını ayırdılar.

Her ne kadar Mariah Carey ile evliliği sırasında kendine olan güvenini yitirmiş olduğunu itiraf etse de Cannon bundan bir süre önce başka bir itirafta daha bulunmuştu.

Birkaç ay önce Mariah Carey kendisine bir şans verse yeniden ona dönmek istediğini söylemişti.

Mariah Carey de aşk hayatında aradığı mutluluğu tam olarak bulabilmiş değil şu ana kadar.

ONUN YÜZÜ DE AŞKTAN YANA PEK GÜLMEDİ

Carey, iş insanı James Packer ile nişanlandı ama evliliğin eşiğinden döndü.

Sonra yedi yıl boyunca Bryan Tanaka ile birliktelik yaşadı. Ama o da mutlu bir sonuca ulaşmadı, çift yollarını ayırdı.

İddialara göre bunun nedeni de Tanaka'nın çocuk istemesiydi...Carey onunla aynı fikirde olmadığı için üstelik 55 gibi ileri bir yaşta bu durum onu zorlayacağı için yollarını ayırdılar.

TEK EŞLİLİĞE HİÇ İNANMADI

Bu arada Carey'nin eski eşi Nick Cannon ise tam tersi bir tavır sergiledi. Tek eşliliğe inanmadığını zaman zaman beyan eden Cannon, dört farklı kadından şimdilik 10 tane çocuk sahibi oldu. Buna Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe'yu da eklersek 12 çocuk babası olduğunu hatırlatalım. Böyle bakıldığında Mariah Carey ile Nick Cannon'ın ilişkisi bitmiş gibi görünebilir. Ama verdiği bir röportajda Cannon hiç de öyle olmadığını itiraf etti.

'ONA KARŞI HALA DUYGULARIM VAR'

E! News'a konuşan Nick Cannon, eski karısı Mariah Carey'e karşı hala duyguları olduğunu söyledi. Ama Carey'in bu konuda kendisiyle aynı fikirde olmadığını bildiğini de eklemeden edemedi.

Nick Cannon röportajda "Biz birbirimize aidiz. Eğer Mariah bana bir şans daha verirse yeniden bir araya gelmekle ilgilenirim" diye konuştu.

Cannon, böyle bir durumda Mariah Carey'e dönmemenin "aptallık" olacağını sözlerine ekledi.

Her ne kadar böyle konuşuyor olsa da Nick Cannon, Mariah Carey'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmeyi istemeyeceğinde de emin. Bu durumu da "O beni istemiyor" sözleriyle ifade etti.