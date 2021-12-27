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Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!

#Abigail Breslin#Little Miss Sunshine#Küçük Gün Işığım
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

Hollywood'un ünlüleri kendileri için çok önemli bir günü yani Noel'i kutladı. Birçoğu aileleriyle bir araya geldi; bir yandan birlikte olmanın keyfini çıkarırken bir yandan da belki de uzun süredir görmedikleri sevdikleriyle hasret giderdiler. Ama bazıları için bu tatil, mutluluk değil "acı" getirdi. Ya da bir başka deyişle acılarını tazeledi. Bunlardan biri de çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini yetişkin bir oyuncu olarak sürdüren Abigail Braslin.

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BABASI OLMADAN İLK KUTLAMA
Henüz 11 yaşındayken kamera karşısına geçtiği Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) adlı filmde kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki Breslin, Noel'de, bu yılın başlarında Covid 19 nedeniyle yitirdiği babasının yasını tuttu. Breslin, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin Noel'ini kutladı. Ardından da babası olmadan geçirdiği bu ilk önemli günün kendisinde ne tür duygular yarattığını ifade etti.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

BABASININ YOKLUĞUNU DAHA ÇOK HİSSETTİ
"Yalan söylemeyeceğim. Bu benim için tuhaf. Babam olmadan geçirdiğin ilk bayram bu" diye başladığı paylaşımında babasının eksikliğini daha çok hissettiğini belirten ifadeler kullandı. Daha önce babası, annesi, arkadaşları, erkek kardeşleri ve erkek arkadaşıyla geçirdiği diğer Noeller için müteşekkir olduğunu belirten Abigail Breslin "Ama artık babamı arayıp Noel'ini kutlayamayacağımı bilmek çok zor" diye yazdı. Genç oyuncu "bazı günlerin diğerlerinden daha zor" olduğunu da itiraf etti.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

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'KEDER; KURNAZ, KÜÇÜK BİR CANAVARDIR'
"Keder küçük, kurnaz bir canavardır" diye yazan Abigail Breslin, satırlarını şöyle sürdürdü: "Birini özlemenin de son kullanma tarihi olmasını dilerdim. Ama harika bir babayla 25 yıl geçirdim ve şu anda ne söyleyeceğini hissediyormuş gibiyim." Breslin, kaybettiği yakınlarını, sevdiklerini özleyenlere de "Sizi görüyorum, sizi duyuyorum ve yalnız değilsiniz" diye seslendi.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

BU YILIN ŞUBAT AYINDA ÖLDÜ
Abigail Breslin'in babası Michael, 78 yaşında Covid 19 nedeniyle bu yılın şubat ayında yaşamını yitirdi. Breslin, babasını kaybettiğinde sosyal medya hesabından onu "Babam gülünç, şamatacı, inatçı, asi, zeki, tatlı, inanılmaz bir insandı. Hayatı severdi. Ailesini severdi. Basit şeyleri severdi" diye yazmıştı.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

'SENİ ASLA VE ASLA UNUTMAYACAĞIM'
Babasını her zaman çok sevdiğini ve hep çok seveceğini yazan Breslin "Seni özlüyorum baba. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Seni asla ve asla unutmayacağım" diye yazmıştı.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

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ONLAR DA SEVDİKLERİNİ VİRÜSE KURBAN VERDİ
Abigail Breslin, Covid 19 yüzünden ebeveynini yitiren tek ünlü değil. Rol aldığı Real Housewives of Miami adlı reality şovla tanınan Alexia Echevarria (solda)  tam da düğünü için planladığı günde annesini Covid 19 yüzünden kaybetmişti. Yıldız, sosyal medya hesabında "Hayatımın en mutlu günü olmasını planladığım o gün hayatımın en acı günü oldu" diye yazmıştı.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

AİLESİNDEN ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Edgar Ramirez geçen Ağustos ayında 24 saat arayla teyzesini ve eniştesini korona yüzünden kaybettiğini duyurdu. Oyuncunun büyükannesi de Covid 19 nedeniyle hayata veda etmişti.

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Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

BABASI VİRÜSE YENİLDİ
Bir başka ünlü oyuncu Jamie Dornan'ın babası Doktor Jim Dornan da Mart 2021'de Covid 19 yüzünden öldü.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

ANNESİ VİRÜS YÜZÜNDEN ÖLDÜ
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Richard Branson'ın 96 yaşındaki annesi Covid 19 nedeniyle hayata veda etti.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

KIZ KARDEŞİ VİRÜSE YENİLDİ
James Bond serisinin oyuncu kadrosunda yer alan Rory Kinnear, kız kardeşini koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

AİLESİNDEN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Riz Ahmed'in iki aile üyesi koronavirüse yenildi.

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Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor

BABASI KORONAVİRÜSE YENİLDİ
Rol aldığı Doctor Who adlı diziyle tanınan Sophia Myles, babasının koronavirüse yakalandığını duyurup yaşadıklarını da sosyal medya üzerinden belgesel haline getirmişti. Myles'ın babası bu yılın Mart ayında hayata veda etti.

 

 

 

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#Abigail Breslin#Little Miss Sunshine#Küçük Gün Işığım

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